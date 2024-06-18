DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: Normalleşme Kürt'ün hakkıyla son bulmuştur

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(ŞIRNAK) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Şırnak'ta katıldığı bayramlaşma programında; " Türkiye'de AKP iktidarı yerel seçimlerden sonra bir normalleşmeden bahsetti. Normalleşme Kürt'ün hakkıyla, Kürt'ün seçme ve seçilme hakkıyla son bulmuştur. Sınırı orası olmuştur. AKP'nin normalleşme siyasetinin mumu nerede sönmüştür? Hakkari'de sönmüştür" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, beraberindeki DEM Parti milletvekilleri Kamuran Tanhan, George Aslan, Newroz Uysal ve Zeki İrmez ile birlikte Şırnak'ın Cizre Belediyesi Eş Başkanları Güler Yerbasan ve Abdurrahim Durmuş, Silopi Belediyesi Eş Başkanları Jiyan Ormanlı ve Nadir Onuk, Balveren Belediyesi Eş Başkanları Ferit Artuç ve Gülsüm Atak'ı ziyaret ederek, partilerle bayramlaştı.

Cizre Belediyesi ziyaretinde gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına yönelik tepkilerini dile getirdi. Kayyum uygulamasını irade darbesi olarak tanımlayan Hatimoğulları, şunları söyledi:

"Bunu hiçbir zaman kabul etmedik. Buna karşı mücadelemizi sürdürdük. Buna karşı en güçlü cevabı siz değerli halkımız verdiniz. Kayyım atanan bölgelerde oylarımızı arttırarak çıktıysak kayyıma karşı halkın ne kadar duyarlı olduğunu ve güçlü bir tepki koyduğunun göstergesiydi bu. Türkiye'nin dört bir yanında kayyıma karşı insanlar biz kayyım istemiyoruz, seçme ve seçilme hakkı için, demokratik zemindeki demokratik bir ülke için en temel haktır diye itirazlar yükseldi. Bu itirazlar elbette sadece DEM Parti'den değil her yerden yükseldi. Ama biz daha da güçlü yükselmesini istiyoruz ki bu politika bu siyaset gerilesin. Bugün kayyım yasa dışıdır. Kayyım, OHAL döneminde kanun hükmünde kararnamelerin zorla yasaya yedirilmeye çalışıldığı ve AKP- MHP çoğunluğuyla parlamentodan zorla geçirilen bir yasaydı. Tamamen yasa dışıdır. Tamamen Anayasa'ya aykırıdır. ve Türkiye'nin bugüne kadar taraf olduğu Avrupa sözleşmeleri başta olmak üzere Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na tam anlamıyla ters düşen bir uygulamadır. Bunu kabul etmiyoruz. Türkiye'nin her kesiminden demokratik kesimlerden, en sağ siyasetten en sol siyasete kadar en geniş yelpazede insanlar kayyıma karşı olduğunu dile getirdiler. Bu doğrudur. Bunun daha da büyümesinin, güçlenmesinin bir yolu da var ki o da bizlerin yürüteceği çalışmalardır. Ama bir o kadar siz değerli halkımızın yerellerde belediyelerine sahip çıkmasıdır."

'Normalleşme Kürt'ün hakkıyla, Kürt'ün seçme ve seçilme hakkıyla son bulmuştur'

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Türkiye siyasetinde başlayan normalleşme tartışmalarına değinen Hatimoğulları, bu sürecin Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasının ardından son bulduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Alanlarda, meydanlarda, demokratik zeminde belediyelerimizi hep birlikte kitle gücüyle bizler ne kadar sarıp sarmalarsak bunun Türkiye'de diğer kesimlere etkisi de o kadar iyi olacaktır. Diğer kesimlerden de DEM Parti dışındaki kesimlerden de sahiplenme bu kadar yüksek olacaktır. O yüzden biz bayram günlerinde bile hem belediyelerimizin olduğu yerlerde hem belediyelerin olmadığı her yerde, Türkiye'nin dört bir yanında kayyıma karşı mücadelemizi, direnişimizi en güçlü şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Bakın, Türkiye'de AKP iktidarı yerel seçimlerden sonra bir normalleşmeden bahsetti. Normalleşme dedikleri şey asla gerçekleşmiyor, gerçekleşmeyecek. Normalleşme Kürt'ün hakkıyla, Kürt'ün seçme ve seçilme hakkıyla son bulmuştur. Sınırı orası olmuştur. AKP'nin normalleşme siyasetinin mumu nerede sönmüştür? Hakkari'de sönmüştür. ve özetle diyeceğimiz bu konuda Hakkari'de sönen bu muma can verilmemesi için canı gönülden çalışmalarımızı demokratik zeminde sürdüreceğiz."