DEM Parti Eş Genel Başkanları, 12 yaşındaki çocuk için 17. yılda adalet çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DEM Parti Eş Genel Başkanları, 12 yaşındaki çocuk için 17. yılda adalet çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEM Parti Eş Genel Başkanları, 12 yaşındaki çocuk için 17. yılda adalet çağrısı yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 12 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirmesinin 17. yılında sosyal medya paylaşımlarıyla adalet çağrısı yaptı. Bakırhan, sorumlular hesap verene kadar bu talepten vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 12 yaşındaki Ceylan Önkol'un yaşamını yitirmesinin 17'nci yılında sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda "adalet" çağrısında bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 12 yaşındaki Ceylan Önkol'un yaşamını yitirmesinin 17'nci yılında sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

Hatimoğulları, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"12 yaşındaydı Ceylan Önkol… Bu toprakların adalet hafızasında kapanmayan bir yaranın adı oldu. 17 yıl geçti. Tek bir fail dahi yargılanmadı, adalet sağlanmadı. Bugün barışın imkanlarını büyütürken bu yaralar sarılmak, Ceylan'ın ve yaşamı elinden alınan çocukların hesabı sorulmak zorunda. Çünkü gerçek bir barış, geçmişin acılarını örterek değil; hakikatle yüzleşerek ve adaleti sağlayarak mümkün."

BAKIRHAN: "ADALET TALEBİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Bakırhan ise açıklamasında, Ceylan Önkol'un hayatının karakoldan atılan bir havan mermisiyle yarım kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"12 yaşındaki Ceylan Önkol'un hayatı, karakoldan atılan bir havan mermisiyle yarım kaldı. Aradan 17 yıl geçti. Bugüne kadar hakikat ortaya çıkarılmadı, sorumlular hesap vermedi. Ceylan'ın dosyası, cezasızlığın ve hakikatin üzerinin örtülmesinin acı örneklerinden biri olarak hafızamızda. Ceylan için adalet, yalnızca geçmişe değil, geleceğe dair bir sorumluluktur. Ceylan Önkol'u unutmadık. Sorumlular hesap verene kadar adalet talebimizden vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA
Tuncer Bakırhanİnsan HaklarıSosyal MedyaDEM PartiPolitikaGüncelMedyaÇocukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD’den ihraç edildi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD'den ihraç edildi
Sedat Peker için büyük hazırlık Sedat Peker için büyük hazırlık
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak İşte masadaki formül Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül
Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı
14:40
Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı
14:38
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
14:27
Cristiano Ronaldo için kötü gece En son 2008’de yaşamıştı
Cristiano Ronaldo için kötü gece! En son 2008'de yaşamıştı
14:08
Borsa 6 ayın dibini gördü Piyasalarda gözler fon soruşturmasında
Borsa 6 ayın dibini gördü! Piyasalarda gözler fon soruşturmasında
13:52
Geç gelen şöhretin acı gerçeği Ünlü olduğuna pişman oldu
Geç gelen şöhretin acı gerçeği! Ünlü olduğuna pişman oldu
13:11
Osmaniye’de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Osmaniye'de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 14:55:57. #7.12#
SON DAKİKA: DEM Parti Eş Genel Başkanları, 12 yaşındaki çocuk için 17. yılda adalet çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei