DEM Parti Eş Genel Başkanları Ağrı ve Şanlıurfa'daki Belediyeleri Ziyaret Etti

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(DİYARBAKIR) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Ağrı ve Şanlıurfa'daki belediyeleri ziyaret ederek, halkla bayramlaştı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Kurban Bayramı dolayısıyla Ağrı ve Şanlıurfa'daki belediyeleri ziyaret ederek, halkın bayramını kutladı.

Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Ağrı Milletvekili Nejla Demir ve beraberindeki heyet, Diyadin Belediyesi, Taşlıçay Belediyesi ve Ağrı Belediyesi Eş Başkanlarını ziyaret etti.

Belediye eş başkanlarlıya bir araya gelen Bakırhan, belediye emekçilerinin bayramını kutladı. Bakırhan, Ağrı Belediyesine yaptığı ziyarette, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına değinerek, şunları söyledi:

"İktidar özellikle yerel seçimle birlikte o kayyımcı anlayışın başarılı olduğunu kanıtlamaya çalıştı. "Biz daha iyi yönetiyoruz" demek için çok çalıştı. Kaçak seçmen getirdi, adayları veto etti. Anti demokratik uygulamaları hayata geçirdi."

Halkın bu oyuna gelmediğini anlatan Bakırhan, "Halkımız partimize de bir yeşil ışık yaktı. 'Birlikteyiz, beraberiz, kentleri yönetmeye siz layıksınız' dediler. Biz de layık olmaya çalışacağız. Sadece yerel yönetimleri almak kentte hatırı sayılır bir oy almak yetmiyor. Aynı zamanda onu bir üretime ve sonuca dönüştürmek çok kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları'nın ziyaretleri

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise, Şanlıurfa Urfa milletvekilleri Ömer Öcalan, Ferit Şenyaşar ve Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın ile birlikte Hilvan Belediyesi, Viranşehir Belediyesi ve Ceylanpınar Belediyesi Eş Başkanlarını ziyaret etti.

'Hizmet odaklı çalışacağız'

Hilvan Belediyesi ziyaretinde konuşan Hatimoğulları, DEM Partili belediyelerin hizmet odaklı çalışacaklarını ifade ederek, "Biz çalışmalarımızda halkla birlikte olmaya ara vermeden devam edeceğiz. Kayyım olur olmaz. Biz kendi çalışmalarımıza bakacağız, kendi programımıza bakacağız. Eş Başkanlarımızda bu kararlık var. Biz yolumuza devam ediyoruz. Demokratik mücadelemizi kayyıma karşı yürüteceğiz. O mücadeleyle sınırlı kalmayacak. Belediyelerimiz hizmet odaklı çalışacak. Projelerimizi hızla hayata geçirmek istiyoruz" dedi.