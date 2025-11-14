DEM Parti Eş Genel Başkanları, Diyarbakır'da Yurttaşlarla Buluştu

(DİYARBAKIR) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlulları ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, öğle yemeğini Halk Lokantası'nda yurttaşlarla birlikte yedi.

DEM Parti, Diyarbakır'daki Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlediği "Belediye Eşbaşkanları Buluşması"na katılan DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırnan ve Tülay Hatimoğlulları, öğle yemeğini Halk Lokantası'nda yurttaşlarla birlikte yedi.

Yemekte Eş başkanlar, yurttaşlarla sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.