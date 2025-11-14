DEM Parti Eş Genel Başkanları, Diyarbakır'da Yurttaşlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

DEM Parti Eş Genel Başkanları, Diyarbakır'da Yurttaşlarla Buluştu

14.11.2025 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlulları, Diyarbakır'da düzenledikleri Belediye Eşbaşkanları Buluşması'nda yurttaşlarla öğle yemeği yedi ve sorunları dinledi.

(DİYARBAKIR) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlulları ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, öğle yemeğini Halk Lokantası'nda yurttaşlarla birlikte yedi.

DEM Parti, Diyarbakır'daki Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlediği "Belediye Eşbaşkanları Buluşması"na katılan DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırnan ve Tülay Hatimoğlulları, öğle yemeğini Halk Lokantası'nda yurttaşlarla birlikte yedi.

Yemeğe DEM Parti Eş Genel Başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları'nın yanı sıra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğa, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır da katıldı.

Yemekte Eş başkanlar, yurttaşlarla sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Kaynak: ANKA

Tuncer Bakırhan, Yerel Haberler, Diyarbakır, DEM Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti Eş Genel Başkanları, Diyarbakır'da Yurttaşlarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğduğu topraklarda 35 yıldır kimliksiz ve vatansız yaşıyor Doğduğu topraklarda 35 yıldır kimliksiz ve vatansız yaşıyor
Çorum’da tartıştıkları kişi tarafından bıçaklanan baba ve oğlu öldü Çorum'da tartıştıkları kişi tarafından bıçaklanan baba ve oğlu öldü
CHP lideri Özel’den şehit ailesine ziyaret: 3 günlük milli yas ilan edilmeli CHP lideri Özel'den şehit ailesine ziyaret: 3 günlük milli yas ilan edilmeli
Bahis soruşturması kapsamında TBMM’den flaş bir çağrı var: O takımlar küme düşürülsün Bahis soruşturması kapsamında TBMM'den flaş bir çağrı var: O takımlar küme düşürülsün
Vaclav Cerny’den Beşiktaş için görülmemiş fedakarlık Vaclav Cerny'den Beşiktaş için görülmemiş fedakarlık
Affediliyorlar mı Tedesco’dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun açıklaması Affediliyorlar mı? Tedesco'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun açıklaması

15:40
Babaya son veda Anne ve oğlu, şehidi parkasıyla uğurladı
Babaya son veda! Anne ve oğlu, şehidi parkasıyla uğurladı
15:29
45 gün içinde doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin TL ceza
45 gün içinde doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin TL ceza
15:25
A Milli Takım’da sakatlık: Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'da sakatlık: Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı
15:09
Amasyalı şehidin annesinin feryadı yürek dağladı
Amasyalı şehidin annesinin feryadı yürek dağladı
14:41
Anne ve oğlunun ölümünü aydınlatacak en önemli delil de bulundu
Anne ve oğlunun ölümünü aydınlatacak en önemli delil de bulundu
13:31
Türkiye şehitlerini uğurluyor Devlet erkanı Ankara’daki törene katıldı
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2025 16:35:27. #.0.5#
SON DAKİKA: DEM Parti Eş Genel Başkanları, Diyarbakır'da Yurttaşlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.