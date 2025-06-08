DEM Parti Eş Genel Başkanları Ferdi Zeyrek'in Sağlık Durumunu Görüştü

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüşerek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, evinde elektrik akımına kapılan ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavisi süren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in durumuna ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüştü.

Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Hatimoğulları ve Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti.