DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Hakkari Belediyesine kayyum atanmasına tepki gösterdi

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(ANKARA) - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM Genel Kurulu'nda Hakkari Belediyesine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Koçyiğit, "Kürtlerin en temel yurttaşlık hakkı olan seçme seçilme hakkının kullandırılmadığını" ifade ederek, "Hangi anayasaya tabi bu Kürtler? Yazısız olan anayasayı bize gösterin, söyleyin bize, 'Seçme, seçilme, belediye başkanı olma hakkınız yok.' Dönün söyleyin biz de onun gereğini yapalım. Asla teslim olmayacağız, yenileceksiniz. Zulmünüz artsın ki tez zeval bulasınız" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM Genel Kurulu'nda Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak gözaltına alınmasına ve yerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Koçyiğit, şunları söyledi:

"Darbelerden darbe beğen denilen ülkede yine halkın iradesini gasp ettiler. Büyük bir çete operasyonuyla karşı karşıyayız. Büyük bir darbeci kayyım çetesi iş başına gelmiş. FETÖ'cülükten ceza almış, cezaevinde olanların hazırladıkları kumpas dosyaları bugün Hakkari Belediyesi'ne kayyum atamak için gerekçe yapmış, rantçı akılla karşı karşıyayız. 8 yıldır Kürt halkının iradesi yok sayılıyor. 8 yıldır bu ülkeyi yöneten iktidar Kürtlere şunu söylüyor; 'siz yurttaş değilsiniz sizin oyunuz Yozgat'takiyle eşit değil' diyor. Hani normalleşme, yumuşama? Kürtler hariç değil mi? Normali nedir AKP'nin? Normali baskıdır, tehdittir, irade gaspıdır, talandır. Bu normale teslim olmayacağız. Kuldan utanmıyorsunuz bari Allah'tan korkun. Önce kayyum atıyorlar sonra İçişleri Bakanlığı kumpası kurmuş bütün bölgelerinde eylem, etkinlik yasağı...

"Bu demokrasi ne zaman Kürt'ün evine uğrayacak"

Ama normalleşecekmiş ama demokrasi gelecekmiş bu ülkeye öyle mi? Bu demokrasi ne zaman Kürt'ün evine uğrayacak, yüzünü güldürecek? Yeni anaysa deniliyor var olan askıda. En temel yurttaşlık haklarımız kullanamıyoruz bu ülkede, kime dert anlatacağız. Kürt düşmanı ittifakla karşı karşıyayız. Bizi bu Meclis'ten süpürüyorlar gözaltına alıyorlar, birileri bizi ısrarla demokratik siyasetten tasfiye etmeye çalışıyor. Soruyorum AKP'ye nasıl olacak? Bu zulümle nasıl yol alacaksınız? Kürt'ün sırtına vura vura ne yapmaya çalışıyorsunuz? Hangi anayasaya tabi bu Kürtler? Yazısız olan anayasayı bize gösterin, söyleyin bize 'Seçme, seçilme, belediye başkanı olma hakkınız yok.' Dönün söyleyin biz de onun gereğini yapalım. Hakkari'de DEM Parti yönettiğinde hangi çıkarınıza zeval geliyor, açıkça söyleyin. Asla ama asla teslim olmayacağız, yenileceksiniz. Zulmünüz artsın ki tez zeval bulasınız."