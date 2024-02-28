DEM Parti İBB Başkan adayları Küçükçekmece'de Diyarbakırlılar Gecesi'ne katıldı - Son Dakika
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DEM Parti İBB Başkan adayları Küçükçekmece'de Diyarbakırlılar Gecesi'ne katıldı

DEM Parti İBB Başkan adayları Küçükçekmece\'de Diyarbakırlılar Gecesi\'ne katıldı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni, Küçükçekmece'de düzenlenen 'Diyarbakırlılar Gecesi'ne katıldı. Beştaş, İstanbul seçiminin Türkiye seçiminin kalbi olduğunu ve kendilerinin kimseye muhtaç olmadıklarını belirtti. Beştaş ve Çepni, geceye katılanlarla halay çekti ve fotoğraf çektirdi.

28.02.2024 22:25
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni, Küçükçekmece'de "Diyarbakırlılar Gecesi"ne katıldı.

Gecede konuşan Beştaş, İstanbul seçiminin Türkiye seçiminin kalbi olduğunu, sadece iki aday varmış gibi gösterildiğini ve kendilerinin kimseye muhtaç olmadıklarını söyledi.

Çaresiz olmadıklarını, insanlara seslenerek kendi oylarını kendi partilerine vereceklerini belirten Beştaş, "Kim hangi ilde seçmense lütfen 31 Mart'ta gitsin. Hep birlikte bunu sağlayalım." dedi.

Beştaş ve Çepni, geceye katılanlarla halay çekti, fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DEM Parti İBB Başkan adayları Küçükçekmece'de Diyarbakırlılar Gecesi'ne katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEM Parti İBB Başkan adayları Küçükçekmece'de Diyarbakırlılar Gecesi'ne katıldı - Son Dakika
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