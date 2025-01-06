DEM Parti İmralı Heyeti, Saadet Partisi'ni Ziyaret Etti

Güncel

(ANKARA) - DEM Parti İmralı Heyeti, İmralı'da yaptıkları görüşmenin ardından siyasi parti ziyaretlerine Saadet Partisi ile devam etti. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, "Önerilerini, uyarılarını, tavsiyelerini aldık. Barışın kaybedeni olmaz" dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise "Yakın bir zamanda sürece katkı anlamında kendilerine destek olmaya çalışacağız" diye konuştu.

DEM Parti İmralı Heyeti, siyasi parti ziyaretlerine devam ediyor. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten oluşan heyet bugün Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti. DEM Parti heyetini Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan genel merkezin kapısında karşılarken Arıkan'ın beraberinde Grup Başkanvekili Bülent Kaya ile Siyasi İşler Başkanı Mesut Doğan yer aldı.

"Barışın kaybedeni olmaz"

Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından açıklama yapan Önder, "Siyasal partileri bilgilendirme programımızda Saadet Partisi'ndeydik. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Büyük bir hüsnükabulle bizi kabul ettiler. Önerilerini, uyarılarını, tavsiyelerini aldık. Dediğimiz gibi sürecin sonunda geniş kapsamlı açıklama yapacağız. Huzurlarınızda tekrar bu kabulleri için teşekkür ediyoruz. İnşallah bu ülkenin barışı ve kardeşliğinden önemli hiçbir şey yoktur. Bunu tesis edeceğiz ve el birliğiyle yapacağız. Bütün fertlerimizle birlikte yapacağız. Barışın kaybedeni olmaz" ifadesini kullandı.

"Yakın bir zamanda sürece katkı anlamında kendilerine destek olmaya çalışacağız"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise "Ben de çok teşekkür ediyorum. Heyetin bu ziyareti bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Önemli bir süreç yaşıyoruz. Hem süreçle alakalı katkılarımızı hem de kaygılarımızı kıymetli heyetle paylaştık. Onlar önemli bilgilendirmelerde bulundular. Biz bu bilgilendirmeleri yetkili kurullarımızla görüşeceğiz. Yakın bir zamanda sürece katkı anlamında kendilerine destek olmaya çalışacağız" diye konuştu.

İmralı Heyeti DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret edecek

Heyet yarın saat 13.30'da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı DEVA Partisi Genel Merkezi'nde, saat 15.30'da ise Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret edecek.