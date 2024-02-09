DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan adaylarını açıkladı - Son Dakika
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DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan adaylarını açıkladı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan adaylarının Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olduğunu açıkladı.

09.02.2024 16:14  Güncelleme: 16:19
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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan adaylarının Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olduğunu açıkladı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partinin genel merkezinde; 31 Mart yerel seçimleri için belediye eş başkan adaylarını açıkladı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan adaylarının Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olduğunu duyurdu.

Haberin devamı, birazdan...

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan adaylarını açıkladı
Kaynak: ANKA

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