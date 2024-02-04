DEM Parti, İstanbul seçimlerine kendi adaylarıyla girecek

Güncel

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin, "İstanbul seçimlerine kendi adaylarımızla girmeye karar verdik. İlgili kurullarımız aday belirleme çalışmalarına başladı. 9 Şubat'a kadar hem İstanbul hem de diğer kentlerde aday göstereceğimiz yerleri ve adayların isimlerini paylaşacağız." dedi.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), parti genel merkezinde toplandı.

Doğan, toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "DEM Parti olarak kazanmak için İstanbul seçimlerine kendi adaylarımızla girmeye karar verdik. İlgili kurullarımız aday belirleme çalışmalarına başladı. 9 Şubat'a kadar hem İstanbul hem de diğer kentlerde aday göstereceğimiz yerleri ve adayların isimlerini de sizlerle paylaşacağız." bilgisini verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın aday gösterilip gösterilmeyeceği sorusu üzerine Doğan, aday havuzunda Başak Demirtaş ve pek çok ismin olduğunu, hepsinin değerlendirildiğini ve onlarla istişarelerde bulunulduğunu ifade etti.