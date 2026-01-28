Dem Parti Demokratik Yerel Yönetimler: Malazgirt Belediye Eş Başkanlarımız Derhal Serbest Bırakılmalı

(ANKARA) - DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler, Suriye'nin kuzeyinde yaşananlara ilişkin asılan pankartlar gerekçesiyle Malazgirt Belediye Eş Başkanlarının gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler tarafından yapılan yazılı açıklamada, Malazgirt Belediye Eşbaşkanları Gülistan Özel ve Ahmet Kenan Türker için serbest bırakılma çağrısı yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Rojava'da son günlerde yaşanan saldırılar, tüm halkımız açısından endişe verici boyutlara ulaşmıştır. Bu saldırıların kadın bedeni üzerinden gerçekleşmesi, gerici ve karanlık zihniyetin açık göstergesi olmuştur. Bu süreçte, belediye binalarımıza kadının saç örgüsünü temsil eden figürlerin ve JIN JIYAN AZADİ sözlerinin yer aldığı pankartların asılması da tepkilerimizden biri olmuştur.

Bizlerin demokratik tepkilerine karşın, kolluk ve yargı mekanizmalarının hukuk dışı tutumları bu süreçte bir kez daha açığa çıkmıştır. Malazgirt Belediye Eş Başkanlarımız Gülistan Özel ve Ahmet Kenan Türker'in, asılan pankartlar gerekçe gösterilerek gözaltına alınması bizler açısından kabul edilemezdir.

Eğer bir suçlu aranacaksa, Rojava'da insanlığa karşı suç işleyen yapılara bakılmalıdır. Bu nedenle demokratik tepkisini ortaya koyan belediye eşbaşkanlarımız derhal serbest bırakılmalı ve hukuk dışı uygulamalara son verilmelidir."