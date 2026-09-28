DEM Parti MYK, fon krizi için TBMM'ye araştırma komisyonu çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DEM Parti MYK, fon krizi için TBMM'ye araştırma komisyonu çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEM Parti MYK, fon krizi için TBMM\'ye araştırma komisyonu çağrısı yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti MYK, fon krizinin teknik değil, iktidarın ekonomi politik tercihlerinin sonucu olduğunu belirtti. MYK, TBMM açılınca araştırma komisyonu kurulmasını ve küçük yatırımcıların zararlarının tazminini istedi.

(ANKARA) - DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), "fon krizi"ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yaşananların teknik bir finansal sorun olmadığını belirterek, "İktidarın ekonomi politik tercihleri nedeniyle büyüyen kontrolsüz sermaye ve finans piyasalarının işleyişinin doğrudan bir sonucudur" değerlendirmesinde bulundu. Açıklamada, olayın tüm boyutlarıyla araştırılması ve TBMM açılır açılmaz araştırma komisyonu kurulması çağrısı yapıldı.

DEM Parti MYK'nın yazılı açıklamasında, "Fon Krizi"nin ülke tarihinin en büyük vurgunlarından ve yolsuzluklarından biri olduğu kaydedilerek "Fon Krizi teknik bir finansal sorun değildir. İktidarın ekonomi politik tercihleri nedeniyle büyüyen kontrolsüz sermaye ve finans piyasalarının işleyişinin doğrudan bir sonucudur" denildi.

Türkiye ekonomisinde uzun süredir yaşanan yüksek enflasyon, işsizlik, hayat pahalılığı ve yoksulluğun yurttaşları geçim stratejileri geliştirmeye ittiği belirtilen açıklamada, yurttaşların finansal piyasalar başta olmak üzere çeşitli yollara başvurmak zorunda bırakıldığı ifade edildi.

Finansal piyasaların, "belli odakların spekülasyon, yolsuzluk ve manipülasyonlar yoluyla büyük paralar elde ettiği vurgun alanlarına dönüştüğü" belirtilen açıklamada, "Öyle anlaşılıyor ki yurttaşların birikimleri, sermaye piyasalarının karanlık ve denetimsiz alanlarına sürüklenmiş; iktidarın ve ekonomi yönetiminin kimi aktörlerinin gözleri önünde belirli kişi ve çevrelerce iç edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"MESELE MÜNFERİT DEĞİL, SİSTEMSELDİR"

Yaşananların münferit bir olay olarak değerlendirilemeyeceği kaydedilen açıklamada, "Bu talan ve sömürü düzeni kabul edilemez. Mesele, münferit değil, sistemseldir. Mesele, bir eski bakanın istifasıyla, birkaç fon yöneticisinin sorumlu tutulmasıyla asla geçiştirilemez. Bu eski bakanın yaptıkları buzdağının sadece görünen kısmıdır" denildi.

Açıklamada, sermaye ve finans piyasalarını kamu adına denetleyen kurumların sorumluluğuna ilişkin şu sorular yöneltildi:

"Başta Sermaye Piyasası Kurulu ve BDDK olmak üzere sermaye ve finans piyasalarını kamu adına denetleyen ve düzenleyen kurumlar söz konusu usulsüzlüklere ve yolsuzluklara niçin önceden müdahale etmemiştir? Yapılan usulsüzlük ve yolsuzluklar bizzat en üst düzeyden ekonomi yönetimi ve Hazine ve Maliye Bakanı tarafından bilindiği, hatta ifade edildiği halde neden yargısal gereği yapılmamıştır? Yurttaşların parasının bu kadar büyük riskler taşıyan işlemlere yönlendirilmesine başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili kurumlar tarafından nasıl izin verilebilmiştir?"

"BÜTÜN BOYUTLARIYLA ARAŞTIRILMALI"

Yaşananların bütün boyutlarıyla araştırılması gerektiği aktarılan açıklamada, "İhmal ve ihlalin el ele ilerlediği bu vurgun bütün boyutlarıyla araştırılmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, fonların kuruluşundan portföy tercihlerine, şirketlerle ilişkilerinden denetim süreçlerine, yapılan işlemlerden tasfiye kararlarına kadar tüm sürecin kamuoyunun bilgisine sunulması gerektiği belirtilerek, "Usulsüzlükler, manipülasyonlar ve çıkar ilişkileri açığa çıkarılmalı, sorumluluğu bulunan herkes, sermaye gücüne veya siyasi bağlantılarına bakılmaksızın yargı önünde hesap vermelidir. Yargı görevini hiçbir siyasi etki altında kalmadan yerine getirmelidir" denildi.

"MECLİS AÇILIR AÇILMAZ ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMALI"

DEM Parti MYK, yasama organının da üzerine düşeni yerine getirmesi gerektiğini belirterek, TBMM'nin açılmasının ardından araştırma komisyonu kurulması çağrısında bulundu.

Mağdur edilen küçük yatırımcıların haklarının güvence altına alınması gerektiği ifade edilen açıklamada, zararların "bu yolsuzluk düzenini inşa edenlerin mal varlıklarına el konularak derhal tazmin edilmesi" istendi.

Açıklamada, "Bir azınlığın, milyonlarca insanın dişinden tırnağından arttırarak yaptığı küçük birikimlerin üzerine finansal oyunlarla çökmesi ve dolandırıcılık yapması ufak önlemlerle geçiştirilemez. DEM Parti olarak dar gelirli yurttaşların emeğinin ve alın terinin hesabını sormaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA
Merkez Yürütme KuruluFon kriziDEM PartiPolitikaEkonomiFinansGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Irak ordu sözcüsü duyurdu: Türkiye ile görüşüyoruz, asker çekilecek Irak ordu sözcüsü duyurdu: Türkiye ile görüşüyoruz, asker çekilecek
Bu da mı tesadüf Kurtlar Vadisi, fon krizini de es geçmemiş Bu da mı tesadüf? Kurtlar Vadisi, fon krizini de es geçmemiş
Netanyahu “ahlaki korkaklar” dedi, İzlandalı bakanın yanıtı salonda alkış aldı Netanyahu “ahlaki korkaklar” dedi, İzlandalı bakanın yanıtı salonda alkış aldı
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
Tır faciasında yürek yakan anlar Cenazeyi almaya gelen abla fenalaştı Tır faciasında yürek yakan anlar! Cenazeyi almaya gelen abla fenalaştı
Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası’ndan elendiler Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası'ndan elendiler
17:53
“Özel jetle hacca gitti” iddiasına Fatma Betül Sayan Kaya’dan yanıt
“Özel jetle hacca gitti” iddiasına Fatma Betül Sayan Kaya’dan yanıt
17:50
Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul’a getirdim
Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul'a getirdim
17:39
Bir belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
17:36
Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var
Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama! Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var
17:31
Poku’nun satın alma opsiyon şartı ortaya çıktı
Poku'nun satın alma opsiyon şartı ortaya çıktı
17:06
3 eski MASAK başkanı, askeri casusluk soruşturmasında ifade verdi
3 eski MASAK başkanı, askeri casusluk soruşturmasında ifade verdi
16:42
Kabine toplandı Masada iki kritik konu var
Kabine toplandı! Masada iki kritik konu var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 17:58:41. #.0.3#
SON DAKİKA: DEM Parti MYK, fon krizi için TBMM'ye araştırma komisyonu çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei