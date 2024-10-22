DEM Parti MYK Toplandı

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(ANKARA) - DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

DEM Parti MYK, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı çağrının ardından, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın başkanlığında olağanüstü toplandı.

Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.