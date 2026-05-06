DEM Parti MYK Toplandı

(ANKARA) - DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Parti Genel Merkezi'nde toplandı. Toplantıda, yürütülen süreç başta olmak üzere Orta Doğu'da yaşananlar, ekonomik göstergeler ve siyasi gelişmeler ele alınacak.

DEM Parti MYK'sı Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında Parti Genel Merkezi'nde toplandı.

Toplantıda, yürütülen süreç başta olmak üzere Orta Doğu'da yaşananlar, ekonomik göstergeler ve siyasi gelişmeler ele alınacak. DEM Parti'nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yürüttüğü çalışmalara ilişkin Emek Komisyonu tarafından MYK'ya bilgilendirme yapılacak.

Ayrıca, partinin 15 günlük rutin çalışma programı da oluşturulacak.