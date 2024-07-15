DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: Türkiye'nin Suriye politikası şeffaf olmalı - Son Dakika
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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: Türkiye'nin Suriye politikası şeffaf olmalı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Türkiye'nin Suriye ile ilişkileri konusunda şeffaflık ve halkların kazanımlarını koruma gerekliliğini vurguladı. Doğan, Suriye politikasının yeni bir yaklaşım olduğunun ve bu politikaların halkların çıkarlarını gözetmeye yönelik olduğunun kanıtlanması gerektiğini belirtti.

15.07.2024 17:11
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Türkiye'nin Suriye ile ilişkileri konusunda, "Gerçekten Suriye ile ilgili yeni bir politika izlendiğinin ve bu politikaların da halkların kazanımlarını korumaya ve gözetmeye dönük olduğunun ispat edilmesi gerekir." dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde devam eden Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Doğan, son dönemlerde yaşanan gelişmelerden en önemlisinin Orta Doğu'daki çatışma hali olduğunu ve MYK toplantısının buna ilişkin değerlendirmelerle başladığını söyledi.

Bugünün, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yıl dönümü olduğunu hatırlatan Doğan, Türkiye'nin geçmiş tecrübelerinden ders çıkarmadığını iddia ederek, parti olarak her türlü darbeye karşı olduklarını belirtti.

Suriye ile ilişkiler

DEM Parti Sözcüsü Doğan, son dönemde Türkiye'nin, Suriye ile ilişkilerine yönelik açıklamalara da değinerek, Suriye ile "normalleşme" yönünde beyanlarda bulunulduğunu belirtti.

"Salt normalleşme kelimesini kullanarak, ne iç ne dış politikada normalleşme sağlanamaz." diyen Doğan, bu sürecin şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini kaydetti.

Ayşegül Doğan, "Gerçekten Suriye ile ilgili yeni bir politika izlendiğinin ve bu politikaların da halkların kazanımlarını korumaya, gözetmeye dönük olduğunun ispat edilmesi gerekir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: Türkiye'nin Suriye politikası şeffaf olmalı - Son Dakika

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