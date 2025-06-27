DEM Parti Sözcüsü Doğan, basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika
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DEM Parti Sözcüsü Doğan, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

DEM Parti Sözcüsü Doğan, basın toplantısı düzenledi Açıklaması
27.06.2025 13:26
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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapılacak görüşmenin takvimi henüz belli değil ama önümüzdeki günlerde gerçekleşmesini bekliyoruz.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapılacak görüşmenin takvimi henüz belli değil ama önümüzdeki günlerde gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.

Doğan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de komisyon kurulması yönünde çağrı yaptıklarını anımsatan Doğan, "Hem siyasi partilerde hem de toplumda komisyon kurulmasına ilişkin mutabakat var. Komisyon kurulmalı, biz DEM Parti olarak bunu önemsiyoruz. Bu konudaki taslağımızın hazır olduğunu söylemiştik, bu taslağı pazartesi günü diğer partilerin de yapacağı gibi biz de sunacağız." diye konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, konuyla ilgili inisiyatif almasını çok önemli bulduklarını aktaran Doğan, "Tüm bunlar genel olarak bir konsensüse işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Silahların bırakılmasını istediklerini belirten Doğan, şöyle devam etti:

"Sözünü ettiğimiz konu insan hayatı. Biz silahların tümden devre dışı bırakılması ve bunun için gerekli tüm mekanizmaların geciktirilmeden oluşturulmasını, hukuki zemini, bununla birlikte eş zamanlı oluşabilecek bir siyasi atmosferin neden önemli olduğunu hep beraber yaşayarak gördük. Daha iyisi olsun, daha sağlıklı bir şekilde ilerlesin ve kalıcı hale gelsin, sonuç alıcı olsun diye bu defa diyoruz ki mutlaka ama mutlaka sağlam temellere, sağlam zemine oturtmak gerekiyor bu tartışmaları. Sağlam zeminden kastımız çok açık; hukuki bir zemin. Ortamdan kastımız çok açık; demokratik bir ortamda insanların fikirlerini özgürce ifade edebilmelerinden bahsediyoruz."

Doğan, TBMM'de kurulması gündemde olan komisyonun yasayla kurulmasını önemli gördüklerini belirterek, bunun mutabakat gerektireceğini söyledi.

"Demokratik bir Türkiye" için parti olarak çalışmalarına devam ettiklerini, toplumun farklı kesimleriyle görüşmeler yaptıklarını ifade eden Doğan, "Gelin barışı da demokratik toplumu da birlikte inşa edelim." dedi.

Ayşegül Doğan, açıklamalarının ardından, basın mensuplarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile parti yetkililerinin ne zaman görüşeceğine dair sorusu üzerine, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılacak görüşmenin takvimi henüz belli değil ama önümüzdeki günlerde gerçekleşmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DEM Parti Sözcüsü Doğan, basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika

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