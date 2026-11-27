(ANKARA) - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, MGK'nın dün yapılan toplantısına ilişkin "Beklenen kararın MGK'den çıkmamış olması soruları artırıyor" dedi. TBMM'de kurulacak İzleme Komisyonu'na üye belirleme için pazartesiye kadar süre tanındığını belirten Doğan, "Henüz biz üyelerimizi belirlemedik. Birkaç gün içerisinde üyeler belirlenmiş olacak ve ondan sonra da kamuoyuyla paylaşılır" ifadesini kullandı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında dün toplanan Milli Güvenlik Kurulu'na (MGK) ilişkin şunları söyledi:

"Bu Milli Güvenlik Kurulu'nu önemli kılan ve gözleri böyle o masaya çeviren konu neydi? Elbette süreçle ilgili gelişmelerdi. Çünkü MGK'nın alacağı teyit tespit kararı sonrası çerçeve yasanın uygulanmasına ilişkin belirsizliklerin ortadan kalkması bekleniyor. Bunu açalım, ne demek? Dönüşler başlayacak. Cezalandırmadan tahliyeler olacak. Yurt dışından gelişler başlayacak. Bunun uygulamasının nasıl olacağına ilişkin kamuoyuyla bilgiler paylaşılacak. Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı başkanlığında Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak kurulan kurulun nasıl daha işlevsel hale geleceğini göreceğiz. Barış ve Siyasallaşma Kurulu'nun çalışmaları ivme kazanacak.

Yani bir bütün olarak baktığımızda çerçeve yasanın öngördüğü teyit tespit kararının MGK'dan çıkması aslında süreci bambaşka bir ivmeyle aşamaya taşıması mümkün. Bambaşka bir aşamaya taşıması mümkündü. Beklenen karar geldi mi? Gelmedi. Teyit tespit çıkmadı. Teyit tespite ilişkin karar beklenirken toplumu çok ilgilendiren bir karar olduğu için toplum bu kadar çok Milli Güvenlik Kurulu'na gözleri çevirdi. Çünkü yüzyıllık soruna ilk kez bu nitelikte bir yasal düzenlemeye kapı aralayacak ve bunun uygulamasıyla ilgili de kolaylaştırıcı zemin oluşturacak bir karar bekleniyordu. Çünkü yetersizliklerine rağmen bu çerçeve yasanın ilk başta da söylediğimiz gibi önemli bir yasal adımın uygulanmasını sağlayacaktı. Ne yazık ki bu karar çıkmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi kararlılık ifade ediyor ve 'Hiç kimse bu sürecin ilerlemesini engelleyemez' diyor. İlgili muhataplar yaptıkları işte çeşitli değerlendirme, konuşma ve açıklamalarda her fırsatta Cumhur İttifakı'ndan güvenlik bürokrasisine kadar hemen herkes bir siyasi kararlılıktan bahsediyor. Ancak toplum soruyor; gerekleri niye yerine gelmiyor diye. Gereklerinden biri aylardır sürüncemede bırakılan çerçeve yasanın uygulamasına ilişkin belirsizlikler. Bunlar bir an evvel giderilmeli. Artık bu tartışmadan çıkmalı. Niye çıkmalı? Bakınız biz de takip ediyoruz DEM Parti olarak. Hareket yönetiminin yaptığı açıklamalar var. Bu kararın alınmasını kolaylaştıracak açıklamalar.

"TÜM BU GELİŞMELERE RAĞMEN BEKLENEN KARARIN MGK'DEN ÇIKMAMIŞ OLMASI SORULARI ARTIRIYOR"

Yapılması gerekenleri, atılması gereken adımları kamuoyuna açıkladılar. Dediler ki: 'Bizler Türkiye'den çekildik. Sınırda da tehdit oluşturabilecek yerlerden, uzak yakın tehdit oluşturulabileceği söylenen her yerden çekildik.' Kimi kampların boşaltıldığını açıkladılar. Bunlar üstelik tekzip edilmedi, aksine doğrulandı. Yine iktidar yetkilileri sahada birtakım çalışmaların sürdüğünü ve bunun için etkin mekanizmaların kurulduğunu söyledi. Sürecin bir rölantiye aldığı dönem kaygılar arttığında yapılmış açıklamalardan hatırlatmalar yapıyorum. O halde ne bekleniyor? Tüm bu gelişmelere rağmen beklenen kararın MGK'den çıkmamış olması soruları artırıyor. Ve bu sorulara yanıt vermesi gerekenler doğrudan muhatapları; biz DEM Parti olarak süreçle ilgili son derece şeffaf bir politikayı izliyoruz."

Atılması gereken adımlara dair de konuşan Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hasta tutsaklar konusunun takipçisi olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bu konuyu her fırsatta ifade etmekten ve bu konuda sonuç alıcı adımlar attırmaya zorlamaktan vazgeçmeyeceğiz. Bakınız Adalet Bakanlığı'nın önünde ailelerin eylemi devam ediyor ve bu eylem devam edecek. Biz DEM Parti olarak yanlarında olacağız ama tüm kamuoyunu onlara destek olmaya davet ediyoruz. Bugün kendisine 'Demokratım, insan haklarına saygılıyım ve bu ülkede insan hakları ayrımsız bir şekilde herkes için uygulanmalı' diyen herkes Adalet Bakanlığı önündeki eyleme güç vermeli, destek vermeli, ses olmalı ve bu sesi duyurmakla sorumlu hissetmeli kendini. Asgari insan haklarına saygı bunu gerektirir. Bunun için herhangi bir siyasi partinin mensubu olmanıza da gerek yok. Yaşam hakkına sahip çıkıyor olmanız, bunu savunuyor olmanız yeterli.

"GEÇ GELEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR"

Hala tutsaklar cezaevinde, hala tahliyeler engelleniyor ve hala Adalet Bakanlığı önünde ailelerin adalet arayışı sürüyorsa bu bütün Türkiye kamuoyuna verilmesi gereken bir mesaj olarak algılanmalı ve bu şekilde de destek görmeli. Hep söyleniyor, biz de söyledik. Klişe gibi duruyor ama Türkiye'de değil, bir gerçek; tam da bu yaşanıyor. Geç gelen adalet, adalet değildir. Aileler diyorlar ki: 'Daha fazla ölüm istemiyoruz. Çocuklarımızın oradan cansız bedenlerinin çıkmasını istemiyoruz.' Bu geç gelen kararların geri dönüşü de yok.

Bütün bunları düşündüğünüzde bir yandan da fon vurgununu takip ediyor kamuoyu. Bizim de gündemimizde biliyorsunuz. Dün bir basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında çok etkili isimler vardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı sıfatıyla Cevdet Yılmaz oradaydı. İlgili bakanlar oturuyordu. Ve bütün kamuoyu fon vurgununa ilişkin, bu devasa soyguna ilişkin tatminkar açıklama bekledi. Hani çok kolay yapılıyor ya bazılarıyla ilgili açıklamalar. Suçlu ilan ediliyorlar. Masumiyet karineleri gözetilmiyor. Tutuklama bir istisna olarak değerlendirilmiyor. Hızla ilk verilen karar tutuklama oluyor. Kaçma şüphesi olmayanlar bile kaçacaklarmış iddiasıyla, gerekçesiyle tutuklanıyorlar. Ne çıktı dünkü toplantıdan?

"HANİ UCU NEREYE DOKUNURSA DOKUNSUN ORAYA GİDECEKTİ"

Neymiş? Efendim herkesin bir listesi varmış. Listeler speküle ediliyormuş. Listelerin speküle edilmemesi için yapılması gereken, yetkililerin doğrudan kamuoyunun beklediği bilgileri şeffafça paylaşması. Hani ucu nereye dokunursa dokunsun oraya gidecekti? Gitmedi. Hala gitmedi. İddianame aşamasına gelmişmiş durum. Bu kamuoyunu tatmin etmiyor. Bizi tatmin etmiyor. Biz bu soruları sormaya devam edeceğiz. Ve biz bu fon vurgununun her boyutuyla açığa çıkmasını beklemeyeceğiz. Açığa çıkmasını zorlamak için parti olarak ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Üstelik bakın Adalet Bakanı bizzat kendisi diyor ki sorulan soruya: 'Tutuklama, adli kontrol her şüpheli yönünden dosyadaki deliller ve kanuni şartlar çerçevesinde uygulanmaktadır.' Böyle mi uygulanıyor Türkiye'de? Demek ki ülkeyi soyanlar için böyle uygulanmıyor. Ama ülkenin soyulmasına itiraz edenler için böyle uygulanıyor. Demek ki bazı yolsuzluklar için böyle uygulanmıyor. Kamuoyuna verilen mesaj bu. Geçen duygu da bu."

"ÜYELERİMİZ BELİRLENDİĞİNDE BUNU KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ"

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Doğan, İzleme Komisyonu için henüz bir isim belirlemediklerini söyledi. Doğan, "Meclis'te kurulacak izleme komisyonuna ilişkin üye belirleme için pazartesiye kadar bir süre tanındı. Henüz biz üyelerimizi belirlemedik. Üyelerimiz belirlendiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Zaten birkaç gün içerisinde üyeler belirlenmiş olacak ve ondan sonra da kamuoyuyla paylaşılır" dedi.

Bir soru üzerine hükümet tarafından MGK'nin bu toplantıda neden teyit tespit kararı almadığına ilişkin iletilmiş bir bilgi olmadığını ifade eden Doğan, "Zaten bir görüşme de olmadı. Ayrıca eğer bunu DEM Parti İmralı Heyeti'nin dün yaptığı görüşme bağlamında soruyorsanız, orada da kendilerine bu konuya dair iletilmiş bir bilgi yok. Biz de aracılığınızla sorumuzu yineliyoruz. Kamuoyu merak ediyor. Teyit tespite engel teşkil eden ne oldu da bu karar alınmadı ve bu bir engele dönüşmemeli? Bunu yinelemiş olayım" diye konuştu.

PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e bir mesaj gönderdiği bilgisinin doğru olduğunu söyleyen Doğan, "Mesajın içeriğini biz bilmiyoruz. Ancak İmralı Heyetimiz bu konuya ilişkin gerekli açıklamayı yapacaktır. Bu görüşme gerçekleştikten sonra da Sayın Özel takdir ederlerse bu mesajı tabii ki kamuoyuyla paylaşacaklardır. İçeriğini bilmiyoruz ama böyle bir mesajın heyetimiz aracılığıyla Sayın Özel'le paylaşılacağı bilgisi doğru. Takvimi henüz netleşmedi. Onu da ifade etmiş olayım" dedi.