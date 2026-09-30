DEM Parti, T24'e erişim engelini kabul edilemez baskı diye eleştirdi - Son Dakika
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DEM Parti, T24'e erişim engelini kabul edilemez baskı diye eleştirdi

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DEM Parti, T24\'e erişim engelini kabul edilemez baskı diye eleştirdi
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DEM Parti, haber sitesi T24 hakkında verilen erişim engeli kararının düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik baskı olduğunu ve kabul edilemez olduğunu açıkladı. DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, haber alma hakkına yönelik hak gasplarının son bulması istendi.

(ANKARA) - DEM Parti, "Haber sitesi T24 hakkında erişim engeli kararı verilmesi, düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik baskıdır. Düşünce ve ifade özgürlüğünü hedef alan bu uygulamalar kabul edilemez" açıklamasını yaptı.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Haber sitesi T24 hakkında erişim engeli kararı verilmesi, düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik baskıdır. Düşünce ve ifade özgürlüğünü hedef alan bu uygulamalar kabul edilemez. Demokrasi ve çoğulculuğun gereği farklılıklarla bir arada yaşamdır. Haber alma hakkına yönelik yapılan hak gaspları son bulmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA
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