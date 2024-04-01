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DEM Parti Van'da büyük başarı elde etti

DEM Parti Van\'da büyük başarı elde etti

DEM Parti, Van'da yapılan yerel seçimlerde Büyükşehir Belediyesi'ni ve 13 ilçeyi de kazandı.

01.04.2024 16:07  Güncelleme: 16:09
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DEM Parti, kesin olmayan sonuçlara göre 31 Mart yerel seçiminde Van'da tulum çıkardı. Büyükşehir Belediyesi'ni yüzde 55,48 oyla alan DEM Parti, 13 ilçenin tamamını da kazandı.

31 Mart yerel seçiminde DEM Parti'nin Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal oldu. DEM Parti, büyükşehir seçimlerinde 245 bin 573 oy alırken en yakın rakibi AK Parti, 120 bin 147 oyda kaldı. AK Parti'yi 23 bin 779 oy ile Yeniden Refah Partisi, 11 bin oy ile CHP izledi.

DEM Parti, Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Başkale, Çatak, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp, Bahçesaray, Çaldıran, Edremit, Saray, Tuşba ve İpekyolu olmak üzere 13 ilçenin tamamında da seçimi kazandı.

Kaynak: ANKA

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