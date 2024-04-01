DEM Parti Van\'da büyük başarı elde etti

DEM Parti, kesin olmayan sonuçlara göre 31 Mart yerel seçiminde Van'da tulum çıkardı. Büyükşehir Belediyesi'ni yüzde 55,48 oyla alan DEM Parti, 13 ilçenin tamamını da kazandı.
31 Mart yerel seçiminde DEM Parti'nin Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal oldu. DEM Parti, büyükşehir seçimlerinde 245 bin 573 oy alırken en yakın rakibi AK Parti, 120 bin 147 oyda kaldı. AK Parti'yi 23 bin 779 oy ile Yeniden Refah Partisi, 11 bin oy ile CHP izledi.
DEM Parti, Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Başkale, Çatak, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp, Bahçesaray, Çaldıran, Edremit, Saray, Tuşba ve İpekyolu olmak üzere 13 ilçenin tamamında da seçimi kazandı.
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Demirköy ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kedi ve köpeklerin yıllık kuduz aşılaması yapılmaktadır. Aşılama çalışmalarının yanı sıra hayvan sahiplerine kuduz hastalığı hakkında bilgi verilmektedir.
Bilecik'te Tevfikbey Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir sürücü, Dedeoğlu Caddesine ters yönden girdi. Geri geri manevra yaparken, motosiklet sürücüsüne çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde Hüseyin Karaman yönetimindeki bir kamyonet, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı ve takla attı. Yaralananın olmadığı kazada, olay yerine gelen vinç yardımıyla kamyonet kaldırılarak çekiciye yüklenerek trafik akışı normale döndü.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Mersin'de Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 13 ilçenin 7'sini kazanarak 8 belediye başkanlığı elde etti. İYİ Parti 2, MHP 3 ve DEM Parti 1 ilçe belediye başkanlığı kazanırken, 11 ilçenin belediye başkanı da değişti.
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde altyapı kategorisinde play-off'a kalan Samsatdpor, Adıyaman Gençler Birliğispor'u mağlup ederek şampiyon oldu. Penaltı atışları sonucunda 9-8'lik skorla şampiyon olan Samsatsporlu gençler ileri tarihlerde bölge müsabakalarında Adıyaman'ı temsil edecek. U-16 Takımı Teknik Sorumlusu Rıdvan Elpeze, takımın performansından memnuniyetini dile getirerek teşekkürlerini iletti.
Kentte, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanan 8 milyon 970 bin 212 seçmen büyükşehir ve 39 ilçede, 5 yıl görev yapacak belediye başkanlarını seçti.
İzmir'de "Gelecek Çiçek Açsın" projesi kapsamında, 30 ilkokul öğrencisine tarımsal üretim ve toprakla tanışma eğitimi veriliyor.
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Emre Temel'in kullandığı motosiklet ile Can Soner Emecan'ın yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Emre Temel hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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