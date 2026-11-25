(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Ankara'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Ankara'da kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Yüksel Caddesi'nden Sakarya Caddesi'ne yürüdü.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, yürüyüşte "Erkek-devlet şiddetine karşı cesareti örgütlüyoruz, mücadeleyi büyütüyoruz" pankartının arkasında yan yana yer aldı.

Kadınlar yürüyüş sırasında, "Kadın cinayetleri politiktir", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganlarını attı.