DEM Parti: Yasal Düzenlemeler Bayram Sonrası Bekleniyor

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yasal düzenlemeler için bayram sonrasının beklendiğini belirterek, "Yasal düzenleme beklemeyen adımlar var. Bunları yapabiliriz" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin, "Başta Orta Doğu olmak üzere tüm dünyayı doğrudan ilgilendiren ve dolaylı bir şekilde de etkilerini yaşayabileceğimiz bir savaşla karşı karşıyayız. Biz de en başından beri bu savaşın bir an önce bitmesi gerektiğini ifade ettik. Tüm sorunların diyalog yoluyla çözülebilmesinin ne kadar önemli olduğunu söyledik. İran, bölgenin ve hatta dünyanın en baskıcı devletlerinden ve rejimlerinden biri. Özgürlük ve demokrasi bombardımanla sağlanmıyor. Hiçbir yerde sağlanamadı. Özgürlük ve demokrasi, F-35'lerle, dronlarla gelmiyor. Biz halkların eşit ve özgür bir şekilde yaşayacağı emperyalist müdahalelerden uzak bir Orta Doğu idealine inanıyoruz" dedi.

'HENÜZ BİR TAKVİM BİLGİSİ VERİLMEDİ'

Partisinin İmralı heyetinin İçişleri ve Adalet Bakanları ile görüştüğünü aktaran Doğan, "Görüşme sonrası görüşmenin içeriğine dair kamuoyu bilgilendirildi. Söz konusu bakanlıklar kendilerine yöneltilen sorulara zaman zaman yanıt veriyorlar ama bu yanıtlar halen belirsiz yanıtlar. Bu yanıtlar halen önümüzdeki dönemin takviminin nasıl olacağının, nasıl işleyeceğinin içeriğine dair bilgiler vermeyen ya da bunları kapsamayan yanıtlar. Yine ifade edelim; toplumsal beklenti artık bu yasal düzenleme aşamasına geçilmesi ve bunun takvimlendirilmesi, ertelenmemesi yönünde. Bayrama sayılı günler kaldı. Ama görülüyor ki henüz bir takvim bilgisi verilmedi. Böyle bir takvim bilgisinin verilmemiş olması da bu yasal düzenlemeler için bayram sonrasının beklendiğine ilişkin yorumlara neden oluyor. Daha önce eş genel başkanlarımızın da ifade ettiği gibi yasal düzenleme beklemeyen adımlar var. Bunları yapabiliriz. Bunları yapıp, Ramazan Bayramı'nda ve nevrozda bu 2 bayramın coşkusunu arttırabilir ve çok büyük bir haksızlığa son verebiliriz" diye konuştu.