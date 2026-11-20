(ANKARA) - DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Bilimler Köyü'nün tahliyesinin durdurulması için çağrı yaptı. Akın, "Bilimler Köyü'nün şimdiye kadarki faaliyetlerine devam edebilmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi çağrısı yapıyorum." dedi.

İzmir Foça'da bulunan Bilimler Köyü'nün tahliyesine bir tepki de DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın'dan geldi. X hesabından yazılı açıklama yapan Akın şunları kaydetti:

"2019'da Foça Belediye tarafından 29 yıllığına Bilimler Vakfı'na tahsis edilen arazide kurulan ve o tarihten bugüne kadar gönüllülerin ve akademisyenlerin emeğiyle büyüyen Bilimler Köyü şimdi tahliye tehdidi altında. 2024 yılında işbaşına gelen Foça Belediyesi yönetimi, önceki dönemde imzalanmış ve belediyeyi de yükümlülük altına sokan protokolü tek taraflı feshetmiş.

Başlatılmış olan hukuki süreç devam ederken Bilimler Köyü tahliye edilmek isteniyor. Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'ya tahliye sürecinin durdurulması, bir önceki dönemde imzalanmış protokolün gereğine göre hareket edilmesi, Bilimler Köyü'nün şimdiye kadarki faaliyetlerine devam edebilmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi çağrısı yapıyorum."