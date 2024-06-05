DEM Partili Başkanın Cumhurbaşkanının fotoğrafını indirdiği görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DEM Partili Başkanın Cumhurbaşkanının fotoğrafını indirdiği görüntüler ortaya çıktı

Bitlis Tatvan Belediye Başkanı Av. Mümin Erol'un makamında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indirdiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Erol'un mazbatasını alıp makama geçtikten sonra duvarda asılı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirdiği ve kalabalık grubun alkışlarla destek verdiği görülüyor.

05.06.2024 21:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Partili Başkanın Cumhurbaşkanının fotoğrafını indirdiği görüntüler ortaya çıktı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Av. Mümin Erol'un makamında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indirdiği ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

31 Mart yerel seçimlerinde seçimi kazanan DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol'un 5 Nisan 2024 tarihinde mazbatasını alıp makamına geçtikten sonra makamında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indirdiği ortaya çıktı. Görüntülerde, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alıp makama geçen Erol'un makam arkasında duvarda asılan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirdiği görülüyor. Fotoğrafın indirilmesi sonrasında ise görüntüde yer almayan kalabalık grubun zılgıt ve alkışlarla destek sunduğu görüntülere yansıyor.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Mümin Erol, Tatvan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Partili Başkanın Cumhurbaşkanının fotoğrafını indirdiği görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hakkari Belediyesi’ne kayyuma ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari Belediyesi'ne kayyuma ilk yorum
19:06 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu
18:41 Lübnan sınırındaki çatışmalar sonrası İsrail 50 bin yedek askerini göreve çağırdı Lübnan sınırındaki çatışmalar sonrası İsrail 50 bin yedek askerini göreve çağırdı
18:25 Özgür Özel, Emine Şenyaşar’ın taleplerini Cumhurbaşkanı’na iletecek Özgür Özel, Emine Şenyaşar'ın taleplerini Cumhurbaşkanı'na iletecek
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti
21:16 Fenerbahçe’de Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listeleri kesinleşti Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listeleri kesinleşti
20:39 Süper Lig’de fark yaratır Premier Lig’in golcüsü Galatasaray’a geliyor Süper Lig'de fark yaratır! Premier Lig'in golcüsü Galatasaray'a geliyor
19:59 Teklif ettikleri paraya bakın Yusuf Yazıcı’ya Arabistan’dan dev talip Teklif ettikleri paraya bakın! Yusuf Yazıcı'ya Arabistan'dan dev talip
18:39 Gittikleri piknik sonları oluyordu Baraj kapakları açılınca nehir ortasında mahsur kaldılar Gittikleri piknik sonları oluyordu! Baraj kapakları açılınca nehir ortasında mahsur kaldılar
18:39 Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman görüşecek Yeni açıklama var Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman görüşecek? Yeni açıklama var
17:26 Gelirse yer yerinden oynar Mourinho’nun transfer listesinin başında o yıldız var Gelirse yer yerinden oynar! Mourinho'nun transfer listesinin başında o yıldız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 21:48:30. #1.13#
SON DAKİKA: DEM Partili Başkanın Cumhurbaşkanının fotoğrafını indirdiği görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement