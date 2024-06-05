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DEM Partili Başkanın Cumhurbaşkanının fotoğrafını indirdiği görüntüler ortaya çıktı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Av. Mümin Erol'un makamında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indirdiği ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

31 Mart yerel seçimlerinde seçimi kazanan DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol'un 5 Nisan 2024 tarihinde mazbatasını alıp makamına geçtikten sonra makamında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indirdiği ortaya çıktı. Görüntülerde, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alıp makama geçen Erol'un makam arkasında duvarda asılan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirdiği görülüyor. Fotoğrafın indirilmesi sonrasında ise görüntüde yer almayan kalabalık grubun zılgıt ve alkışlarla destek sunduğu görüntülere yansıyor.