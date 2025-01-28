DEM Partili Belediye Eş Başkanı Sofya Alağaş'a Terör Suçundan Hapis Cezası - Son Dakika
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DEM Partili Belediye Eş Başkanı Sofya Alağaş'a Terör Suçundan Hapis Cezası

Siirt Belediye Eş Başkanı Sofya Alağaş, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' iddiasıyla yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi ve mahkeme, Alağaş'ın suçlu olduğuna karar verdi.

28.01.2025 13:01  Güncelleme: 13:02
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Haber: Ahmet ÜN

(DİYARBAKIR) - DEM Partili Siirt Belediye Eş Başkanı Sofya Alağaş'a "silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Siirt Belediyesi Eş Başkanı DEM Partili Sofya Alağaş'ın, Jin News Haber Müdürü olduğu dönemde "silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla yargılandığı davanın yedinci ve karar duruşması Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Alağaş'ın avukatlarının katıldığı duruşmayı Almanya Türkiye Büyükelçiliği yetkilisi, DEM Parti Diyarbakır Milletvekilleri Ceylan Akça ve Adalet Kaya, Siirt Belediye Meclisi üyeleri, Siirt Barosu Başkanı Muhammed Alptekin, Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu üyeleri takip etti. Duruşmada, iddia makamı, Alağaş'ın terör örgütü üyesi olmak suçundan cezalandırılması yönündeki esas hakkındaki görüşünü tekrar etti.

İddia makamının esas hakkındaki görüşlerine karşı savunma yapan Alağaş'ın avukatı Resul Temur, müvekkili hakkında gazetecilik faaliyeti nedeniyle dava açıldığını belirterek, "Bir önceki celseye kadar dosya olağan seyrinde yürüyordu. 6. celsede bir kısım karardan vazgeçilmesi ve gizli tanık dinlenilmesi bu dosyaya politik müdahale olduğunu gösteriyor. Bu dosyada müvekkilin gazetecilik faaliyetleri nedeniyle açıldı.  Alağaş hakkında ifade veren gizli tanık, Ankara ilinde gazetecilerin yargılanmasına gerekçe gösterilen tanıktı. Mahkemenin soruşturma dosyasını istememesi ancak bu soruşturma dosyasındaki gizli tanığı dinlemesi çelişkili. Bu da meselenin hukuki değil politik bir mecradan yürütüldüğünü gösteriyor. İddianamede yer almayan bir tanığı dinlemek CMK 172. maddeye aykırı. Savcı alelacele bir mütalaa hazırladı. İddianamenin 11 ve 12 sayfasını kopyalayıp mütalaa hazırlanmış. Bu da dosyanın alelacele hazırlandığını gösteriyor" diye konuştu.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, oy çokluğuyla "suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun konusunun önem ve değerini" göz önüne alarak, sanık Alağaş'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Kaynak: ANKA

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