DEM Partili belediyeler, dil birimleri için Bakanlığa mevzuat değişikliği başvurusunda bulundu - Son Dakika
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DEM Partili belediyeler, dil birimleri için Bakanlığa mevzuat değişikliği başvurusunda bulundu

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DEM Partili belediyeler, dil birimleri için Bakanlığa mevzuat değişikliği başvurusunda bulundu
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DEM Partili belediyeler, dilleri yaşatma birimleri için mevzuat değişikliği talebiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvurdu. Kısıtlamalar kaldırılırsa büyükşehirlerde daire başkanlığı, diğer belediyelerde müdürlük kurulabilecek.

(ANKARA) - DEM Partili belediyeler, "Dilleri Yaşatma ve Geliştirme Daire Başkanlığı" ve "Dilleri Yaşatma ve Geliştirme Müdürlüğü" kurulabilmesi için mevzuat değişikliği talebiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvurdu.

Partiden yapılan açıklamaya göre DEM Partili belediyeler, dilleri yaşatma ve geliştirme çalışmaları kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvurdu. Mevzuattan kaynaklanan kısıtlamaların kaldırılması halinde büyükşehir belediyelerinde "Dilleri Yaşatma ve Geliştirme Daire Başkanlıkları"; il, ilçe ve belde belediyelerinde ise "Dilleri Yaşatma ve Geliştirme Müdürlükleri" kurulabilecek.

DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu'nun 8-9 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirdiği Demokratik Yerel Yönetimler Konferansı'nda, büyükşehir belediyeleri bünyesinde Dilleri Yaşatma ve Geliştirme Daire Başkanlığı, diğer belediyelerde ise Dilleri Yaşatma ve Geliştirme Müdürlüğü kurulması kararı alındı.

Kararın hayata geçirilmesi amacıyla DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu tarafından çeşitli araştırma ve girişimlerde bulunuldu. Ancak yürütülen çalışmalar sonucunda, kararın alındığı biçimiyle uygulanması konusunda mevzuattan kaynaklanan birtakım sorun ve kısıtlamalarla karşılaşıldı.

Bunun üzerine konferans kararının karşılıksız kalmaması ve uygulamaya geçirilebilmesi amacıyla alternatif yöntemler üzerinde çalışmalar yürütüldü.

BÜYÜKŞEHİRLERDE DAİRE BAŞKANLIĞI, DİĞER BELEDİYELERDE MÜDÜRLÜK

Bu çalışmalar kapsamında geliştirilen alternatiflerden biri, belediyelerin norm kadro cetvellerinde tanımlanan birim adlarının güncellenmesine yönelik talepte bulunulması oldu.

Bu çerçevede, büyükşehir belediyelerinde daire başkanlığı; il, ilçe ve belde belediyelerinde ise müdürlük kurulabilmesine imkan sağlanması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na talep yazılarının gönderilmesine ilişkin genelge, Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu tarafından tüm belediyelere gönderildi.

"ANA DİLİ ÇALIŞMALARININ GELİŞTİRİLMESİ TEMEL BİR GEREKLİLİK"

Talep edilen mevzuat değişikliğine yönelik çalışmalar sürdürülürken, belediyelerin anadili alanındaki alternatif çalışmalarına da eş zamanlı devam etmelerinin gerekliliği ifade edildi.

Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu tarafından belediyelere gönderilen genelgede, içinde bulunulan süreç açısından anadili çalışmalarının belediyeler bünyesinde geliştirilmesi, kurumsallaştırılması ve yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekildi.

Genelgede, "Anadili çalışmalarının belediyeler bünyesinde geliştirilmesi, kurumsallaştırılması ve yaygınlaştırılması"nın temel bir gereklilik ve vazgeçilmez bir sorumluluk olduğu vurgulandı.

Kaynak: ANKA
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