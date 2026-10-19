DEM Partili belediyeler, dil birimleri için Bakanlığa mevzuat değişikliği başvurusunda bulundu

(ANKARA) - DEM Partili belediyeler, "Dilleri Yaşatma ve Geliştirme Daire Başkanlığı" ve "Dilleri Yaşatma ve Geliştirme Müdürlüğü" kurulabilmesi için mevzuat değişikliği talebiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvurdu.

Partiden yapılan açıklamaya göre DEM Partili belediyeler, dilleri yaşatma ve geliştirme çalışmaları kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvurdu. Mevzuattan kaynaklanan kısıtlamaların kaldırılması halinde büyükşehir belediyelerinde "Dilleri Yaşatma ve Geliştirme Daire Başkanlıkları"; il, ilçe ve belde belediyelerinde ise "Dilleri Yaşatma ve Geliştirme Müdürlükleri" kurulabilecek.