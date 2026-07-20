Dem Parti: "Doğan Hatun'un 'Geri Çekilme' Talebi Kabul Edildi" - Son Dakika
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Dem Parti: "Doğan Hatun'un 'Geri Çekilme' Talebi Kabul Edildi"

20.07.2026 11:43  Güncelleme: 12:19
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DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun'un sağlık sorunları ve Geri Çekilme İlkesi kapsamındaki görevden ayrılma talebi kabul edildi.

(ANKARA) - DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun'un "Geri Çekilme İlkesi" kapsamında görevden ayrılma talebinin kabul edildiğini açıkladı. Açıklamada, talebin sağlık sorunları ve başvuruda belirtilen gerekçeler çerçevesinde değerlendirildiği belirtildi.

DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun'un bir süre önce Kurula başvuruda bulunduğu belirtilerek, "Amed Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun, bir süre önce Demokratik Yerel Yönetimler Kurulumuza yaptığı başvuruda, basına yaptığı açıklamada da ifade ettiği gerekçeleri esas alan nedenleri paylaşarak, Geri Çekilme İlkesi kapsamında bulunduğu görevden ayrılmak istediğini iletmiştir" denildi.

Açıklamada, başvurunun Kurul ve partinin ilgili kurulları tarafından kapsamlı biçimde ele alındığı belirtilerek, "Kurulumuz, söz konusu talebi değerlendirmek üzere toplanmış ve partimizin ilgili kurullarıyla bir araya gelmiş; hem geride kalan iki yıllık çalışma pratiğini hem de başvurunun gerekçelerini kapsamlı bir şekilde değerlendirmiştir" ifadelerine yer verildi.

Değerlendirme sürecinde Doğan Hatun'un sağlık durumunun da dikkate alındığı vurgulanan açıklamada, "Öncelikle Eş Başkan Doğan Hatun'un bu süreçte yaşadığı ciddi sağlık sorunlarının yakından ve düzenli biçimde önemle üzerinde durulması gerektiği değerlendirilmiştir. Üstlendiği görev ve temsil ettiği çalışmanın gerektirdiği yoğun tempo ve ağır sorumluluklar dikkate alındığında, bu koşullarda söz konusu sağlık sorunlarıyla ilgilenilmesinin mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca, Doğan Hatun'un görev süresine ilişkin değerlendirmelerine de yer verilerek, "Eş Başkan Doğan Hatun, iki yılı aşkın sürede yaşadığı eksik ve yetersizlikleri açıklamasında belirtmiştir. Bu doğrultuda, Doğan Hatun'un Geri Çekilme İlkesi kapsamında görevden ayrılma yönündeki talebi, Kurulumuz ve partimizin ilgili kurulları tarafından uygun bulunmuş ve kabul edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Doğan Hatun, DEM Parti, Politika, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dem Parti: 'Doğan Hatun'un 'Geri Çekilme' Talebi Kabul Edildi' - Son Dakika

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