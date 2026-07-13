78 Can İçin Adalet Yürüyüşü'nün 3. Günü... Dem Partili Fırat'tan Bakan Gürlek'e: Kamu Görevlilerinin Yargılanmasına Neden Başlanılmadı?

(ANKARA) - DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e Bolu Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, bakanlık yetkilileri hakkında neden iddianame hazırlanmadığını sordu.

Bolu Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden aileler, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin yargı önünde hesap vermesi" talebiyle Bolu'dan Ankara'ya "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü" başlattı.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, TBMM Başkanlığı'na, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Önergede, "Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'deki yangında yakınlarını kaybeden aileler Bolu'dan Ankara'ya '78 Can İçin Adalet Yürüyüşü' başlattılar. Yakınlarını kaybeden aileler, faciada sorumluluğu bulunan hem Turizm Bakanlığı hem de Çalışma Bakanlığı üst düzey yetkililerinin bir an önce yargı önüne çıkarılmasını talep ediyorlar. Adalet arayışlarını kararlılıkla sürdüren ve otelin kötülük müzesine dönüştürülmesini de talep eden aileler 18 Temmuz Cumartesi Ankara'da olacaklar" ifadesine yer verildi.

"KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASINA NEDEN BAŞLANILMAMIŞTIR?"

DEM Partili Fırat, Bakan Gürlek'e şu soruları yöneltti:

"Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasını yürüten başsavcılık 10 aydır neden iddianame hazırlamamıştır? İstinaf mahkemesinden geçerek Yargıtay'a kadar ulaşan bu davada çalışanlar, işletme sahipleri, İl Özel İdaresi ve belediye açısından vicdanlara hitap eden bir karar çıkmasına rağmen neden başsavcılığın bilirkişi raporunda açıkça birinci derecede sorumlu gördüğü Turizm Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı kamu görevlilerinin yargılanmasına başlanılmamıştır? Kartalkaya otel yangınının yaşanmasında birinci dereceden sorumlu görülen Turizm Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı kamu görevlilerinden kaçı hakkında soruşturma açılmıştır? Grand Kartal Otel bir kötülük müzesine dönüştürecek midir?"