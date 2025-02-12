DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye'nin size ihtiyacı var - Son Dakika
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DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye'nin size ihtiyacı var

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kısa süre önce başarılı bir operasyon geçirerek kalp kapakçığı değişen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Bahçeli'yi telefonla arayan Bakırhan, "Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye'nin size ihtiyacı var" dedi.

12.02.2025 17:57  Güncelleme: 18:12
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kısa süre önce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

"TÜRKİYE'NİN SİZE İHTİYACI VAR"

Görüşmede Bahçeli'nin sağlık durumunu soran Bakırhan, "Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye'nin size ihtiyacı var" dedi.

KALP OPERASYONU GEÇİRMİŞTİ

MHP lideri Bahçeli, geçtiğimiz hafta başarılı bir operasyon geçirmişti. Bahçeli'nin, 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilmişti. MHP'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Odasında dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek." denilmişti. Yazılı bir açıklama yapan Bahçeli de hızla iyileştiğini ifade etmişti.

DEM Partili Tuncer Bakırhan\'dan Bahçeli\'ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye\'nin size ihtiyacı var

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Son Dakika Güncel DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye'nin size ihtiyacı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • Sefo:
    ah garip şehitlerimiz ahh hakkınızı helal edin.. 76 27 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    bir ülkücü olarak demlenmekten gurur duyuyorum. ayrıca sucsuz sayin Ocalanin da derhal serbest bırakılması gerekiyor. hapse girmesi gerekenler bu ülkenin kurucusunun ismini anan kisilerdir. ordudan atilan subaylardir. yasasin reis ve bahceli. tabii ki de terorişko sayin ocalan. 97 4 Yanıtla
  • My Way:
    Turkiyenin iç huzuru ve iç barışı için çok önemli bir fırsat. 36 59 Yanıtla
  • Remzi Özdemir:
    neyin barışı siz kafayımı yediniz hergün dem partiye kayum atıyorlar seçimle kazanmayınca kayumla zorbalıkla geri alıyor önce düşünün 44 26 Yanıtla
  • Ferhat Yeşilbingöl:
    Çok güzel bir hareket tebrik ederim 15 38 Yanıtla
  • sus ceo:
    Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Apo'dan medet umanlar ilk seçimde halktan şamarı yiyecek. Şehitlerin kemiklerini sızlattınız. 43 10 Yanıtla
  • gökhan köse:
    devlet Öcalan Abdullah bahçeli 38 12 Yanıtla
  • Refik Durmua:
    daha çok kan daha çok can giymesini isteyen zavalilar var anlaşılan daha on yıllarca devam etsin isteyen zihniyet siz kimin tohumusunuz bitsin artık bu yazık günah bu ülkenin gençlerine 21 28 Yanıtla
  • Ömer Arslan:
    bu ülke hepimizin herkes aklını kullansın 27 16 Yanıtla
  • Mustafa:
    saflar belli oluyor 31 8 Yanıtla
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