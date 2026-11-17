Haber: Mehmet OFLAZ

(TBMM) - DEM Partili milletvekilleri Onur Düşünmez ve Serhat Eren, İçişleri Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi görüşmelerinde kayyım uygulamalarını ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda bir kadının pijamalı görüntülerinin yayımlanmasını eleştirdi. Eren, "10 belediyemiz hala kayyımda. Mardin'de Ahmet Türk beraat etti, görevine dönmedi. Bahçesaray'da İdare Mahkemesi kayyım işlemini iptal etti. Kayyım yerinde duruyor. Mahkemenin iptal ettiği bir atamayı sürdürmenin hukukta bir adı yok. Ama siyasetteki adı gasp. Oyu gasp edilen halk soruyor: Kayyımla barış nasıl olur, Sayın Bakan" diye sordu.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 Yılı İçişleri Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülüyor.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, Nerman köyü sakinlerinin 2015 yılından bu yana çeşitli kontrollerle köylerine giriş yapabildiğini, 2026 yılında ise jandarmadan izin almalarına rağmen köylerine erişemediklerini iddia etti. Düşünmez, "İnsanlar kendi köylerine giremiyorsa, kendi tarlasını süremiyorsa, bahçesini ekemiyorsa bunun barışın toplumsallaşması açısından da çok kolay olmayacağını belirtmek gerekiyor. Bu yönde sizin de elinizi taşın altına koymanız gerektiğini ifade etmek istiyorum" dedi.

Düşünmez, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Hakkari Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akış'ın 3 Haziran 2024'te yerine kayyım atanmasına tepki göstererek, kayyım kararına karşı düzenlenen eylemlerin dönemin valiliği tarafından toplantı ve gösteri yasaklarıyla engellendiğini, söz konusu yasakların mahkeme tarafından hukuka aykırı bulunduğunu belirtti. Düşünmez, kayyum uygulamasını "hak gaspı" olarak nitelendirdi.

"KAYYIM PRATİĞİNİN VEBALİ DE KARA LEKESİ DE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN ÜZERİNDEDİR"

Halk TV'ye, ardından da bugün Sözcü TV'ye kayyım atandığını hatırlatan Düşünmez, "Belediye ve TMSF'nin kayyım uygulamaları farklı kanuni dayanaklara dayanıyor. Evet, biz ikisini de reddediyoruz. Birinde irade gaspı, diğerinde kamuoyunun haber alma hakkı engelleniyor. Bu kayyım pratiğinin vebali de kara lekesi de bakanlığınızın üzerindedir, Sayın Bakan" dedi.

DEM Partili Düşünmez, Mersin Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyonda bir kadının pijamalı görüntülerinin yayımlanmasına ilişkin, "Sayın Bakan, burada görüntüler sızdırıldı. Sizler çıkıp 'Bu görüntüleri biz sızdırmadık' dediniz. Bu yetmiyor. Siz, özel hayata saygıyı gözetecek yegane kurumun başındasınız. 'Görüntüleri biz servis etmedik' demekle yetinemezsiniz. Kayıt ve paylaşım zincirini ortaya çıkarmalı, sorumluları tespit etmelisiniz" diye konuştu.

Düşünmez, Cumartesi Anneleri'nin 30 yılı aşkın süredir kayıplarının akıbetini öğrenmek için Galatasaray Meydanı'nda sürdürdüğü eylemlerin hala 10 kişiyle sınırlandırıldığını belirterek, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen devam eden kısıtlamaların kaldırılmasını istedi.

"FON SORUŞTURMASININ ŞÜPHELİLERİ İFADEYE NAZİKÇE DAVET EDİLİRKEN..."

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, emniyet ve jandarma için ayrılması planlanan toplam 1 trilyon 215 milyar liralık bütçeye dikkati çekerek, kadınların, çocukların, göçmenlerin ve yurttaşların güvende olmadığını savundu. Eren, NATO Zirvesi öncesi ve sırasında yaşanan gözaltıları, protesto hakkını kullanan öğrencilere yönelik polis müdahalelerini ve işkence iddialarını gündeme getirerek İçişleri Bakanlığı'nın güvenlik politikalarını eleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyonda bir kadının pijamalı görüntülerinin yayımlanmasını hatırlatan Eren, "Şafak operasyonlarında çalışıyor bu bütçe, Sayın Bakan. İstanbul'da fon soruşturmasının şüphelileri ifadeye nazikçe davet edilirken Mersin'de gece yarısı pijamayla kapıyı açan kadın, sabah basına servis ediliyor" dedi. Serhat Eren, iktidarın kayyım politikalarını da eleştirerek şöyle konuştu:

"Diyarbakır'da 2014'te seçilen belediye başkanlarının 2016'da iradesi gasp ediliyor. 2019'da tekrar seçiliyorlar. Aynı yıl tekrar iradeleri gasp ediliyor. Beş yılın sonunda kayyımdan geriye kalan 2,5 milyar lira borç. Bugün Van, Mardin, Batman dahil 10 belediyemiz hala kayyımda. Mardin'de Ahmet Türk beraat etti, görevine dönmedi. Bahçesaray'da İdare Mahkemesi kayyım işlemini iptal etti. Kayyım yerinde duruyor. Mahkemenin iptal ettiği bir atamayı sürdürmenin hukukta bir adı yok. Ama siyasetteki adı gasp. Oyu gasp edilen halk soruyor: Kayyımla barış nasıl olur, Sayın Bakan?"

"GÜVENLİK, YURTTAŞIN DEVLETTEN KORKMAMASIDIR, SAYIN BAKAN"

Eren, süreç yasasının 467 oyla Meclis'te kabul edildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu süreçte İçişleri Bakanlığı ne yapıyor? Uygulamalarıyla bu süreci genişletiyor mu, daraltıyor mu? Soruyorum çünkü bu bütçe hala terörle mücadele bütçesi olarak yazılmış. Peki, polisi, jandarmayı, korucuyu kırk yıllık çatışma koşullarına göre eğittiniz. Yeni dönemde hak ve özgürlükler çerçevesinde çalışan bir kolluk kurulacak mı? Ekiplere, 'Karşındaki düşman değil, yurttaş' diyen bir anlayış olacak mı? Bu ülkede polis arabasını görünce kaçması gereken torbacı mı, köylü mü? Hırsız mı, işçi mi? Kürtçe müzik dinleyen mi, nefret suçu işleyenler mi? Kadınlar mı, yoksa katiller mi? Demek ki neymiş, Sayın Bakan? Güvenlik bütçeyle ölçülmüyormuş. Güvenlik, kadınların karakoldan sığınağa gidebilmesidir. Sokağın torbacıdan alınıp top oynayan çocuğa verilmesidir. Üniversiteli gencin özgürce protesto edebilmesi, köylünün merasını korkmadan savunabilmesidir. Şantiyede hesabın işçiden değil, alın terine çökenden sorulmasıdır. Güvenlik, yurttaşın devletten korkmamasıdır, Sayın Bakan."

DEM Partili Eren, barış bütçesine geçiş için kayyım uygulamasının sona erdirilmesi, kadınların korunması, çocuklara yönelik koruyucu programların artırılması, fiili OHAL uygulamaları ile işkence ve ters kelepçenin sonlandırılması, ayrımcılık ve nefret suçlarıyla mücadele yasasının çıkarılması ve kolluk eğitimlerinin insan hakları temelinde yeniden düzenlenmesi olmak üzere altı öneri sundu.