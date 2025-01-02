DEM Partisi Heyetinin TBMM Ziyareti - Son Dakika
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DEM Partisi Heyetinin TBMM Ziyareti

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DEM Partisi heyeti, Öcalan ile görüşmenin ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti.

02.01.2025 14:13
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(TBMM) - DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'ın, 28 Aralık 2024'te İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ardından, DEM Partili heyet siyasileri ziyarete başladı. Önder ve Buldan ile heyete dahil olan Ahmet Türk, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.

Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk, saat 13.29'da TBMM Başkanlığı'na geldi. Kameraların TBMM Başkanı'nın makamının bulunduğu alanda bulunmasına verilmezken foto muhabirlerine ve muhabirlerin telefonla heyetin girişinin görüntüsünü çekmelerine izin verildi. Heyetin görüşmesi saat 13.30'da başladı. Görüşme basına kapalı gerçekleştiriliyor.

DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Buldan, 28 Aralık'ta İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan ile görüşmüş ve Öcalan'ın 7 maddeden oluşan mesajı kamuoyuna açıklanmıştı.

Heyetin yılbaşının hemen ertesinde siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, Öcalan'ın mesajlarını anlatacağı bildirilmişti. Bu çerçevede ilk ziyaret TBMM Başkanı'na gerçekleştirilmiş oldu.

DEM Parti'den bugün yapılan açıklamada, heyetin İmralı ziyareti sonrasında ilk olarak Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı gelişmeler konusunda bilgilendirdiği, Kürt siyasetçi Ahmet Türk'ün de dahil olacağı heyetin bugün siyasi turuna başlayacağı açıklanmıştı.

Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk, Kurtulmuş'u ziyaretin ardından, saat 15.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEM Partisi Heyetinin TBMM Ziyareti - Son Dakika

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