DEM ve Saadet Partisi'nden Barış Vurgusu - Son Dakika
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DEM ve Saadet Partisi'nden Barış Vurgusu

07.06.2025 17:11
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DEM ve Saadet Partisi heyetleri, Kurban Bayramı'nda bir araya gelerek barış için işbirliği sözü verdi.

(ANKARA) - DEM Parti heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla Saadet Partisi'ne ziyarette bulundu. DEM Parti MYK Üyesi Cemile Turhallı Balsak, tarihi bir süreçte olduklarını belirterek, "Bu tarihi süreçte tarihi sorumluluklar alıp cesaretli bir şekilde bunu amaca ulaştırmak önemli. Kararlı olmak çok önemli. Biz DEM Parti olarak biliyorsunuz Ekim ayında Sayın Bahçeli'nin başlattığı ve sonrasında Öcalan ile devam eden ve desteklenen süreçle birlikte, iktidarın da destek verdiği bir süreçle birlikte en çok aslında kaybettiğimiz şeyi aradığımız barışın gerçekleşmesi için yoğun bir çaba içerisindeyiz" dedi. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş ise, "İnşallah bunda başarılı oluruz. Kan, gözyaşı durmuş olur" diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş, Kadın Kolları Genel Başkanı Nurgül Beytiye Ekinci ve Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İsmail Furkan Öztürk'ten oluşan Saadet Partisi heyeti, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde bayramlaşmaya gelen DEM Parti MYK Üyesi Cemile Turhallı Balsak, PM Üyesi Fatma Koçyiğit Öne ve Van Milletvekili Zülküf Uçar'dan oluşan DEM Parti heyetini Genel Merkez'de ağırladı.

"Barışın kaybedeni yok"

DEM Partili Turhallı Balsak, inançlar, kültürler, etnik kimlikler farklı olsa da kardeşlik hukukunu tesis etmenin her zaman daha kolay olduğunu belirtti. Turhallı Balsak, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz buna inanan bir partiden geliyoruz. Sizin de bedel ödeyen bir geleneği taşıdığınızı çok iyi biliyoruz. Birçok antidemokratik uygulamalardan dolayı çeşitli mağduriyet yaşamış bir geleneksiniz. Demokratik siyasetteki ısrarınızı ve özellikle Kürt sorunu konusundaki çözüm iradenizin de farkındayız. Sayın merhum Necmettin Erbakan'ın ortaya koyduğu perspektifi sizde görüyor olmak gerçekten umut verici bizim açımızdan. Biz hep şöyle düşündük. Barış bizim olmazsa olmazımız keşke olsa. Barışın çünkü kaybedeni yok.

Tarihi bir süreçteyiz, siz de biliyorsunuz. Bu tarihi süreçte tarihi sorumluluklar alıp cesaretli bir şekilde bunu amaca ulaştırmak önemli. Kararlı olmak çok önemli. Biz DEM Parti olarak biliyorsunuz Ekim ayında Sayın Bahçeli'nin başlattığı ve sonrasında Öcalan ile devam eden ve desteklenen süreçle birlikte, iktidarın da destek verdiği bir süreçle birlikte en çok aslında kaybettiğimiz şeyi aradığımız barışın gerçekleşmesi için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Nihayetinde önemli bir sorun hepimiz için, Kürt meselesi ve diğer sorunlarımız. Ama bu istişareyle, Meclis zemininde her yerde çözebileceğimiz, üstesinden gelebileceğimiz bir şey. Biz üstesinden gelmezsek nifak tohumlarıyla ekilecek. Bunun hep farkındayız. Meselemizi biz çözelim istiyoruz.

"Çözüm üretmek hepimizin birincil önceliği olmalı"

Meclis'ten çok ciddi beklentimiz var açıkçası. Bir komisyon kurulması yönünde partimizin bir önerisi oldu, MHP'nin de bir önerisi oldu. Meclis zemininde bu sorunları tartışmak ve sorunların nedenleri üzerine tartışmak çözüm üretmek hepimizin birincil önceliği olmalı diye düşünüyoruz. Bu sorumluluk hepimize yüklenen bir sorumluluk, bütün partilere, bütün topluma yüklenebilecek bir sorumluluk. Ama toplum da bize bakıyor, bize yüzünü dönmüş durumda.

Umarım bayram da bu barışa vesile olur. Hepimizin çabasıyla, cesaretiyle, kararlılığıyla da bir nihayete erer. Biz tahayyül ettiğimiz ve bu halkın, Türkiye toplumunun kazandığı, 80 milyonun kazandığı bir Cumhuriyeti hep beraber inşa ederiz."

Güneş, heyete ikram ettikleri kurabiyenin bir özelliği olduğunu ve kurabiyeyi Türkiye'de yaşayan bir Gazzeli kadının yaptığını ve diğer partilere yapılan ziyaretlerde de bu kurabiyenin götürüldüğünü belirtti. Güneş, kurabiyeyi yapan Gazzeli İsraa Alhalabi'nin mektubunu okudu.

"İnşallah başarılı oluruz"

Saadet Partili Güneş, terörsüz Türkiye sürecini kast ederek, "İkili görüşmelerde ne görüşülüyor, ne alınıyor, ne veriliyor, pazarlık mı var, yok mu bunlar daha açık olsaydı iyi olurdu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın parti başkanlarını bu konuda ya toplu ya da tek tek davet etmesi, konunun detaylı bir şekilde anlatılması ve partiler üstü, tüm Türkiye'nin taşın altına elini koyabileceği bir anlaşma teklif etmesini arzu ederdim" ifadelerini kullandı. Birkaç kere böyle bir girişim yapıldığını, bunun da beşinci girişim olduğunu söyleyen Güneş, "İnşallah bunda başarılı oluruz. Kan, gözyaşı durmuş olur. Harcanan para, 2-2,5 trilyon dolar olduğu, 50 bin cana mal olduğu, göçlere mal olduğu, yuvaların yıkıldığı, evlerin yıkıldığı bir olay oldu" diye konuştu.

Güneş, "Yanlış yapma şansımız yok, lüksümüz de yok. Canı ilgilendiriyor, ülkenin geleceğini ilgilendiriyor. Biz bu meselelere bu kadar uğraşırsak Gazze'ye hiç zaman ayıramayız. Avrupa'da bir sürü Türk vatandaşı var, hiçbirine vakit ayıramayız" dedi.

Kaynak: ANKA

Kurban Bayramı, DEM Parti, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM ve Saadet Partisi'nden Barış Vurgusu - Son Dakika

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