Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği (DEMAK), 13 aydır kayıplarını arıyor. Bakanlıkların ortak bir çalışma başlatmasını ve kayıpların bulunması için TBMM'ye verilen önergelerin kabul edilmesini isteyen DEMAK Başkanı Selahattin Kaban, "Aileler, psikolojik olarak çok kötü durumdalar. Evlatlarını, ailelerini, kardeşlerini istiyorlar. Mezarları olsun istiyorlar, mezarları. Komisyon kurulmasını reddetmeyin." çağrısında bulundu.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenler, depremde yıkılan eski Hatay Meclis binasında bir araya geldi. Kayıp yakınları adına açıklama yapan DEMAK Başkanı Selahattin Kaban, 13 aydır kayıplarını aradıklarını belirtti. Bu konuda araştırma yapılmasını istediklerini dile getiren Kaban, şunları söyledi:
"Kayıplarımız için verilen önergeler reddedildi. Gönderilen dilekçelerden tatmin edici yanıtlar gelmedi. Biz 5 bakanlığın ortak bir çalışma başlatmasını ve kayıplarımızın bulunması için verilen önergelerin kabul edilmesini talep ediyoruz. Aileler, psikolojik olarak çok kötü durumdalar. Evlatlarını, ailelerini, kardeşlerini istiyorlar. Mezarları olsun istiyorlar, mezarları. Komisyon kurulmasını reddetmeyin. Fethi kabirlerin tekrar yapılması, hastanelerdeki hastaların tekrar bizlere bildirilmesi, molozların tamamlanması, sevgi ve yaşlı bakımevlerinde bulunan depremzede varsa bizlere bildirilmesini talep ediyoruz. Buradan Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve 600 milletvekilimize sesleniyorum; deprem ülkemizin herhangi bir bölgesinde olabilir. Bir Doğal Afet Bakanlığı kurularak hem kayıplarımız için hem de yaşanabilecek felaketlerin önlenmesi adına çözüm üretilmesini istiyorum."
Son Dakika › Güncel › DEMAK, kayıp yakınlarının bulunması için yardım çağrısında bulundu - Son Dakika
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