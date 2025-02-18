Demavend Dağı'nda Kayıp Dağcılar için Arama Başladı

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İran'ın kuzeyinde yer alan Demavend Dağı'nda 7 Şubat'ta kaybolan üç dağcıyı arama kurtarma çalışmalarına yeniden başlandığı belirtildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Fars eyaleti Laristan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ali Ağazade, geçen hafta Demavend Dağı'nda kaybolan dağcılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ağazade, kayıp dağcıları bulmak için arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına yeniden başladığını belirterek, "Bu, söz konusu arama kurtarma grubunun Demavend'e ikinci gönderilişi. İlki 13 Şubat'ta gerçekleştirilmişti. Grup 4 bin 500 metre yüksekliğe tırmanmış ancak çığ tehlikesi ile kar ve fırtına nedeniyle dönmek zorunda kalmıştı." diye konuştu.

Bir önceki arama kurtarma çalışmalarında dağcılardan Mehdi Ziyapur'un yaralı kurtarıldığını aktaran Ağazade, Ziyapur'un tedavisinin sürdüğünü, vücudunda donma nedeniyle yanıklar oluştuğunu söyledi.

Ağazade, diğer dağcılara ilişkin ise "Maalesef Sara Hoşeçin ve Rahman Fesahet hayatlarını kaybettiler ancak Muhammed Rencber'in bir sığınakta olma ihtimali yüksek ve onun kurtarılacağına dair ümitliyiz." diye konuştu.

Bugün yeniden başlatılan arama kurtarma çalışmaları ile ölen 2 dağcının cesedine ve hakkında kesin bilgi bulunmayan diğer dağcıya ulaşılmaya çalışılıyor.

Demavend Dağı'nda kaybolan dağcılar

İran'da Fars eyaletinin Laristan ilçesinden 4 kişilik dağcı grubu 4 Şubat'ta Demavend Dağı'nın zirvesine tırmanmak için yola çıkmıştı.

Söz konusu grup, 5 Şubat'ta 4 bin metre yükseklikteki kamp alanına ulaşmıştı. 6 Şubat'ta 5 bin metredeki kampa ulaşan dağcı gruptan 7 Şubat'tan bu yana haber alınamıyor.

İranlı yetkililer, dağcılardan Mehdi Ziyapur'un yaralı kurtarıldığını, Sara Hoşeçin ve Rahman Fesahet'in hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiğini, Muhammed Rencber'e ilişkin ise kesin bilgi olmadığını açıklamıştı.