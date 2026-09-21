Demet Demir, önceki yıl 500 kişiye atalık tohum ulaştırdı, paylaşmayı sürdürüyor - Son Dakika
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Demet Demir, önceki yıl 500 kişiye atalık tohum ulaştırdı, paylaşmayı sürdürüyor

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Demet Demir, önceki yıl 500 kişiye atalık tohum ulaştırdı, paylaşmayı sürdürüyor
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Demet Demir, Osmaniye'deki hobi bahçesinde farklı illerden topladığı atalık tohumlardan 14 tür domates ve çeşitli sebzeler yetiştiriyor. Önceki yıl yaklaşık 500 kişiye ulaştırdığı tohumları gönüllülerle paylaşan Demir, kimyasal gübre ve zirai ilaç kullanmıyor.

OSMANİYE'de bir fabrikada yöneticilik yapan Demet Demir, yaklaşık 1,5 dönümlük arazisinde kurduğu hobi bahçesinde, Türkiye'nin farklı illerinden temin ettiği yerli ve atalık tohumlarla sebze yetiştiriyor. Domates, patlıcan, biber, fasulye, mısır ve kabak gibi çok sayıda sebze türü yetiştiren Demir, elde ettiği tohumları isteyenlere göndererek çoğaltılmasına da katkı sağlıyor.

Gaziantep'te bir fabrikada yöneticilik yapan Demet Demir, yaklaşık 5-6 yıl önce hobi olarak başladığı atalık tohum çalışmalarını zamanla geliştirdi. İş gereği Türkiye'nin farklı illerini ziyaret eden Demir, gittiği köylerden yöresel ürünlere ait tohumları temin ederek Osmaniye Karaçay Mahallesi'nde bulunan kendi bahçesinde yetiştirmeye başladı. Elde ettiği sonuçların ardından üretimini artıran Demir, tohumları gönüllülerle de paylaşıyor.

'HER KÖYDEN ATALIK TOHUMLARI TOPLADIM'

Atalık tohumlara ilgisinin Mardin'in Kafro köyüne yaptığı ziyaret sırasında başladığını belirten Demir, "Atalık tohum sevdalısıyım. Yaklaşık 5 sene önce Mardin'in Kafro köyüne gittim. Oradaki teyzelerin bahçelerinde yetiştirdiği domateslerin tadı çok hoşuma gitmişti. Atalık tohum olduğunu söylediler. İşim gereği haftada üç il geziyorum. Genellikle doğu illeri oluyor. Ondan beri gittiğim her yerden, her köyden atalık tohumları topladım. Bunları daha sonra yetiştirdim ve dağıtmaya da başladım. Önceki yıl yaklaşık 500 kişiye dağıtım yaptım. Şu an bahçemde sarı, kırmızı, çikolata rengi gibi 14 tür domatesim var. 4 tür patlıcanım, 5 tür mısır ve biberim, kabaklarım, uzun fasulye ve sırık fasulye çeşitlerim var. Her sebzeden var ve hepsi de atalık türler" diye konuştu.

'KİMYASAL YOK, HAYVAN GÜBRESİ KULLANIYORUZ'

Üretim sırasında zirai ilaç ve kimyasal gübre kullanmadığını belirten Demir, doğal yöntemlerle mücadele ettiklerini söyledi. Demir, "Kırmızı örümceğe karşı ısırgan otundan yaptığımız konsantrelerimiz var. Diğer zararlılara karşı Arap sabunlarımız var. Kısacası bizde kimyasal yok. Zirai gübre de yok. Hepsi doğal, kendi üretimlerimiz. Hayvan gübresi kullanıyoruz. Hiç ilaç kullanmıyoruz. Türkiye genelinde bir grubumuz var. Osmaniye'de de ata tohumu takas grubumuz var. Gönüllü olan herkese dağıtıyoruz. Bahçemize gelenlere de fidelerimizden veriyoruz. Tohum almak isteyenler de bizden tohum alabilir. Amacımız; bu tohumların daha fazla kişiye ulaşması ve çoğaltılması" dedi.

'KAPIMIZ HERKESE AÇIK'

İş yaşamı ile hobi bahçesini birlikte yürüttüğünü anlatan Demir, "İşim gereği haftanın üç günü çalışıyorum. Bir fabrikanın müdürlüğünü yapıyorum ve bayileri geziyorum. Van, Batman gibi illere gidiyorum. Kalan günlerde de hobi bahçemle ilgileniyorum. Bahçemde her gün semaverimiz yanıyor. Tanıdık tanımadık herkesi davet ediyor, buyur ediyoruz. Gelen herkese fidelerimizden de veriyoruz. Buraya gelmek isteyen herkese kapımız açık" diye konuştu.

'ATALIK TOHUMLAR DAHA ZAHMETLİ'

Atalık tohumlar ile hibrit tohumlar arasındaki farka da değinen Demir, "Hibrit tohumlar gübre verildiğinde daha fazla ürün verebiliyor. Bizimkilerse daha zahmetli. Mesela ben cımbızla tek tek ekiyorum. Bizde kimyasal olmadığı için ürün daha az olabiliyor ama daha lezzetli oluyor. Kestiğiniz zaman kokusu her yere yayılıyor. Atadan, dededen gelen ürünü tekrar tekrar ekebiliyorsunuz. Nereye ekseniz hemen çıkıyor. Meyvesi, sebzesi biraz daha az olabiliyor ama lezzetli oluyor. Ata tohumunun amacı da sürdürülebilir olması" dedi. Demir, çocukların ve yeni neslin doğal üretime ilgisinin artmasını istediğini belirterek, atalık tohumların korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Kaynak: DHA
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