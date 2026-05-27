Demetevler Huzurevi\'nde Bayram Coşkusu: \'Eşim Olduktan Sonra Bana Her Gün Bayram\'

Ankara'daki Demetevler Fatma Üçer Huzurevi'nde kalan yaşlılar, bayram sevincini birbirleriyle ve ziyarete gelen yakınlarıyla paylaştı.

Huzurevi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında huzurevi sakinleri, birbirleriyle bayramlaşarak ziyarete gelen yakınları ve misafirleriyle bir araya geldi.

Huzurevinde tanışan ve yaklaşık 10 yıldır evli olan Sabiha-Turap Sönmez çifti de bayram sevincini birlikte yaşadı.

Sabiha Sönmez, yıllar önce oğlunu ve kızını kaybettikten sonra yalnız kaldığını, bir süre farklı şehirlerde yaşadıktan sonra huzurevine yerleştiğini belirtti.

Eşi Turap Sönmez ile huzurevinde tanıştıklarını dile getiren Sönmez, "Şurada çardakta oturuyordum. Sohbet ederken beni pide yemeye götürmek istedi. Sonra da talip oldu." diye konuştu.

Eşiyle mutlu bir hayat sürdürdüklerini dile getiren Sönmez, "Kocam çok iyi bir insan. Bir şey istesem hiç iki etmez. Kendi yemez bana yedirir. Eşim olduktan sonra bana her gün bayram." dedi.

Turap Sönmez de huzurevinde yalnız bırakılmadıklarını, bayram boyunca çok sayıda ziyaretçinin geldiğini söyledi.

Bayramların huzurevinde hareketli geçtiğini anlatan Sönmez, "Talebeler geliyor, derneklerden gelenler oluyor. İnsanlarla diyalog kuruyoruz, dostluk oluyor. Eşim de yanımda oldu mu her gün bayram gibi geçiyor." ifadelerini kullandı.

"Hiç yalnız kalmıyoruz"

Huzurevi sakinlerinden 94 yaşındaki Memduha Kekeç de genç yaşta polis eşi şehit olduktan sonra hayat mücadelesini tek başına verdiğini anlattı.

Eşini kaybettiğinde oğlunun henüz 1,5 yaşında olduğunu belirten Kekeç, dışarıya dikiş dikerek oğlunu büyüttüğünü ve okuttuğunu söyledi.

Bayramlarda ailesinin görevleri nedeniyle her zaman yanında olamadığını dile getiren Kekeç, huzurevinde ise yalnız bırakılmadıklarını ifade etti.

Bayram süresince öğrencilerden derneklere kadar birçok kişinin huzurevini ziyaret ettiğini anlatan Memduha Kekeç, "Çok güzel geçiyor. Gelen giden oluyor, hiç yalnız kalmıyoruz. Evimizden daha rahat. Yemeğimiz önümüze geliyor, her şeyimiz muntazam." ifadelerini kullandı.