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Demirci Belediyesi, Kar Yağışının Ardından Yaban Hayvanlarına Yem Bıraktı - Son Dakika
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Demirci Belediyesi, Kar Yağışının Ardından Yaban Hayvanlarına Yem Bıraktı

Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından bölgeye yaban hayvanları için yem bıraktı. Demirci Belediyesi veterinerlik ve zabıta müdürlüğü ekipleri, yüksek rakımlı bölgelere saman, yem, buğday ve et parçaları bırakarak yaban hayvanlarının yiyecek bulma zorluğunu hafifletti. Belediye Başkanı Selami Selçuk, soğuk kış şartlarında doğada yiyecek bulmakta zorlanan canlılara destek olmaya devam ettiklerini belirtti.

Demirci Belediyesi, Kar Yağışının Ardından Yaban Hayvanlarına Yem Bıraktı
26.01.2024 - 16:39,
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Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından bölgeye yaban hayvanları için yem bıraktı.

Demirci'de sabah saatlerinde ilçe merkezinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde de etkili oldu.

Demirci Belediyesi veterinerlik ve zabıta müdürlüğü ekipleri de 1470 rakımlı Akçakertik, Başalan ve Büyük Yayla mevkilerine saman, yem, buğday ve et parçaları bıraktı.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, yaban hayvanlarının soğuk havada yiyecek bulmakta zorlandığını belirterek, "İlçemiz genelinde soğuk kış şartları devam ederken, doğada yiyecek bulmayan canlılarımıza da zaman zaman ormanlara yiyecek bırakmaya devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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