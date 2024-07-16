Demirci'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Demirci'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Manisa'nın Demirci ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı. Program kapsamında bayraklar ve mehteran eşliğinde yürüyüş düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu. İlahiler söylendi ve mehteran tarafından gösteri yapıldı. Sela okunmasının ardından şehitler için dua okundu. Demirci Kaymakamı ve Belediye Başkanı da konuşmalarında 15 Temmuz'un önemine vurgu yaptı.

16.07.2024 01:50
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Manisa'nın Demirci ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

Program kapsamında Çereşe Meydanı'ndan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na, bayraklar ve mehteran eşliğinde yürüyüş düzenlendi. ???????

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

15 Temmuz'u anlatan video ve sunumların yapıldığı programda ilahiler söylendi, mehteran tarafından da gösteri yapıldı.

Sela okunmasının ardından İlçe Müftülüğü vaizi Ömer Faruk Ekici tarafından şehitler için dua okundu.

Demirci Kaymakamı Adem Kaya konuşmasında, "15 Temmuz'da ülkemizin huzuruna, bağımsızlığına ve milli iradesine karşı Fetullahçı terör örgütü ve işbirlikçileri tarafından hain bir darbe girişimi yapıldı. O gece ki hain ve alçak kalkışma, aziz milletimizin azmi ve imanı sayesinde kurşunlara göğsünü siper ederek kahramanca püskürtüldü." dedi.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara da 15 Temmuz gecesi milletin vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkmak için sokaklara çıkıp tanklara, uçaklara ve silahlara karşı göğsünü siper ederek tarihe altın harflerle yazılı bir destan bıraktığını ifade etti. ???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Demirci'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

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