Demirci'de 5 Bin Kişi İftar Sofrasında Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Demirci'de 5 Bin Kişi İftar Sofrasında Buluştu

Demirci\'de 5 Bin Kişi İftar Sofrasında Buluştu
12.03.2026 22:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Demirci'de geleneksel iftar programında 5 bin kişi bir araya gelerek oruç açtı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen geleneksel halk iftarında 5 bin kişi oruç açtı.

İlçe belediyesi tarafından kapalı pazar yerinde düzenlenen programda konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, ramazan ayının huzuru ve kardeşliği sofrada paylaşmak olduğunu söyledi.

Demirci'nin kendisine yakışan bir sofra kurduğunu belirten Arınç, "Dünyanın etrafında, her yerde bir ateş çemberi, kaos ve sıkıntı var. Müslümanlar mağduriyet altında. Mazlumlar inliyor. Bu coğrafyada bu ateş hattının ortasında dimdik ayakta duran, binlerce yıl evveliyatından gelip de hala bugün aleme nizam veren güçlü duran bir Türkiye var. Al bayrağın gölgesi altında Rabbim bizleri inşallah bizi muhafaza etsin. Devlete zeval vermesin. Milletin sofrasına bereket ve kardeşlik ruhumuz daim olsun." dedi.

Belediye Başkanı Erkan Kara da birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Demirci halkıyla aynı sofrada ekmeğimizi paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gönül sofrasında bizleri yalnız bırakmayan hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İftar programına AK Parti İlçe Başkanı Nurullah Akgün, MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demirci'de 5 Bin Kişi İftar Sofrasında Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu Mardin'de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu
Cam ve plastik parçalarıyla dolan yolu kırılan ağaçla temizledi Cam ve plastik parçalarıyla dolan yolu kırılan ağaçla temizledi
İran Daimi Temsilcisi BMGK’da dünyaya seslendi: Hürmüz Boğazı’nı kapatmadık İran Daimi Temsilcisi BMGK'da dünyaya seslendi: Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık
Erbil’e saldırı Havalimanı yakınlarından dumanlar yükseldi Erbil'e saldırı! Havalimanı yakınlarından dumanlar yükseldi
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
İranla savaş devam ederken Trump’ın keyfi yerinde İranla savaş devam ederken Trump'ın keyfi yerinde

21:33
Tek rakibi Yılmaz Vural Çalıştırdığı takım sayısını duyanlar inanamıyor
Tek rakibi Yılmaz Vural! Çalıştırdığı takım sayısını duyanlar inanamıyor
21:16
Galatasaray’dan 2 isim Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i belli oldu
Galatasaray'dan 2 isim! Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu
20:59
ABD’de sinagoga saldırı
ABD'de sinagoga saldırı
20:35
Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı
Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı
20:34
Bahçeli’den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
20:26
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 22:11:27. #7.13#
SON DAKİKA: Demirci'de 5 Bin Kişi İftar Sofrasında Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.