Demirci'de Bilim Merkezi Açıldı

Demirci\'de Bilim Merkezi Açıldı
16.02.2026 14:16
Demirci'deki 'Bilim Demirci' merkezi, 4 bin 500 öğrenciye bilim ve teknoloji eğitimi sunuyor.

Manisa'nın Demirci ilçesindeki bilim merkezi "Bilim Demirci", bilim ve teknoloji meraklısı binlerce öğrenciyi buluşturdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Demirci Belediyesi, TÜBİTAK ve T3 Vakfı işbirliği ile hayata geçirilen merkezde Bilim Türkiye Eğitim Programları uygulanıyor.

Türkiye'nin 41. bilim merkezi olma özelliğini taşıyan merkezden, açıldığı 2025 Eylül ayından bu yana 4 bin 500 öğrenci yararlandı.

Çocuklar ve gençlerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan merkez bünyesinde doğa bilimleri, matematik, astronomi, uzay ve havacılık, tasarım ile teknoloji atölyeleri bulunuyor.

Bu atölyelerde öğrenciler deney, proje tabanlı eğitimler ve interaktif etkinliklerle bilimsel kavramları uygulamalı olarak öğreniyor.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara merkezin öğrencilerin eğitim hayatına önemli katkı sunacağını ifade etti.

Öğrencilerden Ahsen Korkmaz da merkezde bilimsel deneylerden matematik tasarımına kadar birçok alanda çalışma yaptığını söyledi.

Kaynak: AA

