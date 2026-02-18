Demirci\'de Eski Bina Sosyal Tesise Dönüştürüldü

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaklaşık 15 yıldır kullanılmayan eski meteoroloji binası çalışmaların ardından sosyal tesise dönüştürüldü.

Belediye Başkanı Erkan Kara, hizmete açılan Demirci Belediyesi Sosyal Tesislerinde personelle bir araya geldi.

Kara, tesinin uygun fiyat politikasıyla vatandaşlara ekonomik ve kaliteli hizmet sunacağını, aynı zamanda ilçenin sosyal yaşamına katkı sağlayacağını belirtti.

Ailelerin huzurla vakit geçirebileceği şekilde düzenlenen tesiste, çocuklar için oyun alanları da oluşturulduğunu aktaran Kara, "Sahada, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan kıymetli mesai arkadaşlarımızla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duydum. İlçemizde uzun yıllar atıl durumda kalan bir binayı restore ederek modern, nezih ve ekonomik bir sosyal tesis olarak kazandırdık." dedi.