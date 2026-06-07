Demirci’de Gezen Sinema Tırı Coşkulu Etkinlik Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Demirci’de Gezen Sinema Tırı Coşkulu Etkinlik Düzenledi

Demirci’de Gezen Sinema Tırı Coşkulu Etkinlik Düzenledi
07.06.2026 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın projesiyle Demirci'de ücretsiz açık hava konseri ve sinema etkinliği yapıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen Gezen Sinema Tırı, vatandaş ve öğrencilerle buluştu.

Herkesi ücretsiz sinemayla buluşturma hedefiyle yürütülen proje kapsamında ilçeye gelen Gezen Sinema Tırı, Demirci Belediyesi Abdullah Akarsu Sosyal Etkinlik Alanı'nda etkinlik düzenledi.

Etkinlikte vatandaşlar açık havada konser ve sinema keyfini bir arada yaşadı.

"Gezen Ozanlar" grubunun sahne aldığı programda Türk halk müziğinin sevilen eserleri ile çeşitli popüler şarkılar seslendirdi.

Gençlerin ve öğrencilerin hareketli türkülere oyunlarla eşlik ettiği konser, coşkulu anlara sahne oldu.

Konser ardından kurulan dev ekranda açık hava sinema gösterimi gerçekleştirildi.

Yaz akşamında aileleriyle birlikte etkinlik alanı dolduran vatandaşlar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sinema izledi.

İki gün süren etkinlik, ilçe sakinlerinden ilgi gördü.

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Kültür Sanat, Etkinlik, Demirci, Manisa, Turizm, Sinema, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demirci’de Gezen Sinema Tırı Coşkulu Etkinlik Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan’a koştu Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan'a koştu
3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi 3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi
Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var
İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı Füzeler peş peşe ateşlendi İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi
Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi Nikah karelerine yorum yağdı Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı

11:02
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel’i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel'i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
10:38
Bitcoin’de 2 yıl sonra bir ilk Saatler içinde milyonlar buhar oldu
Bitcoin'de 2 yıl sonra bir ilk! Saatler içinde milyonlar buhar oldu
10:36
Fenerbahçe kongresine damga vuran anlar Oy vermek için hücum ettiler
Fenerbahçe kongresine damga vuran anlar! Oy vermek için hücum ettiler
10:09
BBP’de Büyük Kurultay heyecanı başladı Genel Başkan Destici’den mesaj var
BBP'de Büyük Kurultay heyecanı başladı! Genel Başkan Destici'den mesaj var
10:08
Gülistan Doku’nun eski sevgilisi Zeinal Abarakov’un ifadesi ortaya çıktı Son mesajı “korkuyorum“ olmuş
Gülistan Doku'nun eski sevgilisi Zeinal Abarakov'un ifadesi ortaya çıktı! Son mesajı "korkuyorum" olmuş
10:04
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda oy verme işlemi başladı
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 11:13:41. #7.13#
SON DAKİKA: Demirci’de Gezen Sinema Tırı Coşkulu Etkinlik Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.