Demirci\'de Tarım Arazilerinde Yangın

Güncel

Manisa'nın Demirci ilçesinde tarım arazilerinde çıkan yangınlar söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Büyükkıran Mahallesi Ekizce mevkisindeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında 4 hektar tarım alanı zarar gördü.

Hisar Kaplıcaları mevkisindeki tarım arazisinde de yangın çıktı. Yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Demirci Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Söndürülen alevlerden 1 hektar tarım arazi etkilendi.