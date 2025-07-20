Demirci Mahallesi Hizmet Binası Açıldı

Orhaneli Belediyesi Demirci Mahallesi Hizmet Binası'nın açılış töreni yapıldı.
Orhaneli Belediyesi tarafından Demirci Mahallesi'ne inşa edilen hizmet binası, düzenlenen törenle hizmete sunuldu.
Açılış kurdelesini kesen Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.
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