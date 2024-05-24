Demirci Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Öğrencileri Tarafından Erozyon Riski Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Demirci Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Öğrencileri Tarafından Erozyon Riski Sergisi

Demirci Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Öğrencileri Tarafından Erozyon Riski Sergisi

Demirci Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü öğrencileri tarafından erozyon riski konulu bölüm sergisi düzenlendi. Sergide, Demirci ilçesi için potansiyel erozyon risk analizi haritaları ve farklı bölgelerden alınan herbaryum örnekleri sergilendi. Sergide sunulan çalışmalarda ilçenin potansiyel erozyon risk durumu ortaya konuldu ve erozyon riski yüksek çıkan alanların iyileştirilmesi için öneriler sunuldu. Ayrıca, farklı bölgelerden toplanan tohumlu bitki örnekleri de sergide taksonomiye göre sınıflandırıldı. Serginin açılışı ilçe protokolü tarafından yapıldı ve sergi hakkında sunum gerçekleştirildi.

24.05.2024 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demirci Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü öğrencileri tarafından erozyon riski konulu bölüm sergisi yapıldı.

Sergide, Demirci ilçesi için potansiyel erozyon risk analizi haritaları ve farklı bölgelerden alınan herbaryum örnekleri ziyaretçilere sunuldu.

Sergide sunulan ilk çalışmada potansiyel erozyon risk analizi, Demirci ilçesinin eğim grupları haritası, jeolojik kayaç haritası ve arazi örtüsü/kullanımı haritası ile aşınabilirlik ve toprak koruma haritaları oluşturuldu.

Aşınabilirlik ve toprak koruma haritalarının çakıştırılması ve yeniden sınıflandırılması ile ilçenin potansiyel erozyon risk durumu ortaya konuldu.

Erozyon riski yüksek çıkan alanların iyileştirilmesi adına öncelikle Demirci'de yetişen doğal türler ve alternatif olması için Demirci'nin iklim ve ekolojik özelliklerine uyum sağlayabilecek ağaç, ağaççık, çalı ve otsu bitkiler önerildi.

İkinci çalışmada ise öğrenciler tarafından farklı bölgelerden toplanan tohumlu bitki örnekleri taksonomiye göre sınıf, takım, familya, cins ve tür adlarına göre sınıflandırıldı.

Serginin açılışı Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Erkan Kara, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Şaşmaz Ören, Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Daşman ve İlçe Emniyet Müdürü Barış Kayar ve ilçe protokolü tarafından yapıldı.

Açılışın ardından sergi hakkında Öğr. Gör. Dr. Yekta Köse tarafından sunum gerçekleştirildi ve ziyaretçiler ile birlikte sergi gezildi.

Kaynak: AA

Demirci, Çevre, Doğa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demirci Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Öğrencileri Tarafından Erozyon Riski Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:11 Brezilya’dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye’ye getirildi Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi
15:07 Ankara’da sağanak sonucu su baskını 2 çocuk sel sularına kapıldı Ankara'da sağanak sonucu su baskını! 2 çocuk sel sularına kapıldı
14:54 MİT’ten Hakurk’a nokta operasyon Hadice Kaya ve Heva Kivelçek etkisiz hale getirildi MİT'ten Hakurk'a nokta operasyon! Hadice Kaya ve Heva Kivelçek etkisiz hale getirildi
13:49 Üsküdar’da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi Üsküdar'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi
13:07 Meclis’e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan’ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız
15:41 Jose Mourinho tamam gibi Transferi Aziz Yıldırım’ın kızı bitirmiş Jose Mourinho tamam gibi! Transferi Aziz Yıldırım'ın kızı bitirmiş
15:20 Hayvanlarla ilgili yasa tasarısına tepki gösteren Hatice, köpek taklidi yaptı Hayvanlarla ilgili yasa tasarısına tepki gösteren Hatice, köpek taklidi yaptı
15:08 İfadeleri 4 saat sürdü Fenerbahçeli 3 isme yurt dışına çıkış yasağı İfadeleri 4 saat sürdü! Fenerbahçeli 3 isme yurt dışına çıkış yasağı
13:40 İzledikçe hayran kaldı Guardiola, Arda Güler’i öve öve bitiremedi İzledikçe hayran kaldı! Guardiola, Arda Güler'i öve öve bitiremedi
13:33 Naci Görür, İstanbul’un 3 ilçesi için çağrı yaptı: Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksınız, başka yolu yok Naci Görür, İstanbul'un 3 ilçesi için çağrı yaptı: Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksınız, başka yolu yok
13:11 Mert Hakan Yandaş: Bir Fenerbahçe arması hepsine yetti Mert Hakan Yandaş: Bir Fenerbahçe arması hepsine yetti
13:02 Ölüm tehditleri aldığını söyleyen Ayşe Ateş hakkında emniyetten dikkat çeken karar Ölüm tehditleri aldığını söyleyen Ayşe Ateş hakkında emniyetten dikkat çeken karar
12:49 Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tepkilere rağmen yeni müfredatı onayladı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tepkilere rağmen yeni müfredatı onayladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 16:01:24. #1.13#
SON DAKİKA: Demirci Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Öğrencileri Tarafından Erozyon Riski Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement