Demirci Ustası Çatıdan Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Demirci Ustası Çatıdan Düşerek Hayatını Kaybetti

Demirci Ustası Çatıdan Düşerek Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinde bir demirci ustası, tamirat yaparken çatıda dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

23.07.2024 22:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AYDIN'ın Köşk ilçesinde tek katlı evin çatısında tamirat yaparken dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen demirci ustası Erdoğan Kara (59), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında kırsal Soğukkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre demirci ustası Erdoğan Kara, tamir için gittiği tek katlı bir evin çatısını çalışma yaparken dengesini kaybederek, yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan demirci Erdoğan Kara, adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Kara, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Demirci, Aydın, Köşk, Güvenlik, Acil Durum, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demirci Ustası Çatıdan Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:43 Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi. Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.
22:07 3 kenti sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü 3 kenti sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü
20:18 MHP’nin 154 kişilik listesi TBMM’yi karıştırdı Milletvekilleri arasında söz düellosu MHP'nin 154 kişilik listesi TBMM'yi karıştırdı! Milletvekilleri arasında söz düellosu
17:41 Komşu ülkeye saldırı hazırlığı yapan İsrail’den “Okul“ planı Komşu ülkeye saldırı hazırlığı yapan İsrail'den "Okul" planı
14:43 Terörün yuvalandığı komşu ülkede başbakandan kritik “PKK“ talimatı Terörün yuvalandığı komşu ülkede başbakandan kritik "PKK" talimatı
21:46 Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan tarihteki ilk kulüp oldu Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan tarihteki ilk kulüp oldu
21:23 Canlı Anlatım Maçta goller yağmur gibi Canlı Anlatım! Maçta goller yağmur gibi
20:22 Yeniden Refah’lı belediye başkanı partisinden istifa etti Dikkat çeken “Eleştiri“ iddiası Yeniden Refah'lı belediye başkanı partisinden istifa etti! Dikkat çeken "Eleştiri" iddiası
18:55 Avrupa kadrosuna almamıştı Mourinho’dan sürpriz Samet Akaydin kararı Avrupa kadrosuna almamıştı! Mourinho'dan sürpriz Samet Akaydin kararı
18:16 Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi
18:02 ABD Gizli Servis Direktörü, Trump’a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti ABD Gizli Servis Direktörü, Trump'a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti
18:02 Galatasaray’a transfer olacak mı Trippier için resmi açıklama var Galatasaray'a transfer olacak mı? Trippier için resmi açıklama var
17:29 İspanya bu haberi konuşuyor Arda Güler, Real Madrid’den ayrılmak istiyor İspanya bu haberi konuşuyor! Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmak istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 23:19:34. #1.13#
SON DAKİKA: Demirci Ustası Çatıdan Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement