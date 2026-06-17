Demirel, 11. Yılında Anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün 11'inci yılında kabri başında anıldı.

Süleyman Demirel'in Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy Çalcatepe'deki anıt mezarında tören düzenlendi. Tören öncesi Süleyman Demirel'in mezarı üzerine Isparta gülleri döküldü. Törene; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, Isparta Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Adem Cebesi, Eğirdir Dağ Komando Okul Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral Hakan Bozkurt, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, DYP Genel Başkanı Cenk Küpeli, Demirel'in manevi kızı olarak bilinen ve uzun yıllar doktorluğunu yapan eski İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Demirel'in siyasi yol arkadaşları, ailesi, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda seveni katıldı. Kur'an Kerim okunması ve ardından dua edilmesiyle tören başladı. Süleyman Demirel'in öz geçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı çelengi Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz tarafından kabir başına konuldu. 1 dakika saygı duruşunda bulunulması sonrası törene katılanlar, aileye taziye dileklerini sundu. Tören tamamlandıktan sonra il dışından gelen çok sayıda ziyaretçi, Demirel Külliyesi ve Demokrasi Müzesi'ni gezdi.