Demirköy Okulları Yeni Yıla Hazır

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Demirköy'de okul binaları eğitim öğretim yılına hazırlandı.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, ilçedeki okulların eğitim öğretim yılı öncesi dezenfekte edildiğini belirtti.

Tüm okulların pırıl pırıl olduğunu ifade eden Gün, eğitim öğretim yılının, öğrenci öğretmen ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Türk Kızılayı ihtiyaç sahiplerine gıda ve giyim kolisi dağıtıyor

Türk Kızılayı Kırklareli Şubesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda ve giyim kolisi dağıtıyor.

Ekipler tespit edilen ihtiyaç sahiplerini evlerine ziyaret ederek yardım kolilerini teslim ediyor.

Şube Başkanı Volkan Göç, yaptığı yazılı açıklamada, bu iyilik hareketinin büyümesi ve gelişmesi için gayret gösterdiklerini belirtti.

Hayırseverlere teşekkür eden Göç, yardımların hızla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını bildirdi.