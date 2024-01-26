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Demirköy'de Sahil Güvenlik Komutanlığı binası açıldı, Kırklareli'de arıcılık kursu başladı - Son Dakika
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Demirköy'de Sahil Güvenlik Komutanlığı binası açıldı, Kırklareli'de arıcılık kursu başladı

Demirköy ilçesinde Beğendik Sahil Güvenlik Komutanlığı binasının açılışı gerçekleştirildi. Kırklareli Valisi Birol Ekici, sahil güvenlik ekiplerine başarılar diledi. Aynı zamanda Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından arıcılık kursu açıldı. Kursa 25 kursiyer katıldı ve kurs sonunda başarılı olanlara belge verilecek.

Demirköy\'de Sahil Güvenlik Komutanlığı binası açıldı, Kırklareli\'de arıcılık kursu başladı
26.01.2024 - 09:36,
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Demirköy ilçesinde Beğendik Sahil Güvenlik Komutanlığı binasının açılışı gerçekleştirildi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, düzenlenen programda sahil güvenlik ekiplerine çalışmalarında başarılar diledi.

Sahil güvenlik komutanlığı ekiplerinin başarılı çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Ekici, daha öncede Beğendik Sahil Güvenlik Komutanlığının açılışını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından komutanlık binası açıldı.

Arıcılık kursu başladı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce arıcılık kursu açıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, kursun açılışında yaptığı konuşmada kursa 25 kursiyerin katıldığını söyledi.

Kursiyerlere arı yetiştiriciliği, polen, propolis ve arı sütü gibi ürünlerin üretimi hakkında bilgi verileceğini ifade eden Karaca, kurs sonunda başarılı kursiyerlere belge verileceğini kaydetti.

Karaca, kursiyerlere başarılar diledi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Demirköy'de Sahil Güvenlik Komutanlığı binası açıldı, Kırklareli'de arıcılık kursu başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demirköy'de Sahil Güvenlik Komutanlığı binası açıldı, Kırklareli'de arıcılık kursu başladı - Son Dakika
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