Demirköy\'de TOKİ Konut Projesi Başladı

19.04.2026 14:08
Demirköy'de TOKİ'nin başlattığı proje ile 146 daire ve 8 dükkan inşa edilecek.

Demirköy ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 1. etap toplu konutların yapımına başlandı.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, inşaat alanında incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Gün, gazetecilere, ilçede konut ihtiyacının karşılanması amacıyla TOKİ konutlarının inşasına başlandığını belirtti.

TOKİ projesinde 146 daire ve 8 dükkanın yer alacağını ifade eden Gün, "İlçemizin gelişimine katkı sunacak bu projenin, sosyal ve ekonomik anlamda da ilçemize önemli bir değer katacağına inanıyorum. İlk etap çalışmalarıyla birlikte ilçemiz için yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz. İlçemize yakışır projeleri hayata geçirmeye, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak yatırımları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi

14:00
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu
13:46
Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı BDDK’dan açıklama var
Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı? BDDK'dan açıklama var
13:37
Trump cephesinde panik anları Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
13:22
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye’den 80 bin başvuru
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den 80 bin başvuru
13:16
Telekom devi satılıyor Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
Telekom devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
12:54
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı Sahnelerini bile sildiler
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı! Sahnelerini bile sildiler
