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Demirköy ilçesinde kırsal kalkınma desteklemeleri bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Demirköy ilçesinde kırsal kalkınma desteklemeleri bilgilendirme toplantısı yapıldı

Demirköy ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda, tarıma dayalı ekonomik yatırımların ve kırsal ekonomik altyapıların desteklemesi hakkında çiftçilere bilgi verildi. Çiftçilere desteklemelerden yararlanmaları önerisinde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü, kentin tarımsal üretimde önemli bir konumda olduğunu ve çiftçileri üretime dayalı kırsal kalkınma modeliyle desteklediklerini belirtti.

Demirköy ilçesinde kırsal kalkınma desteklemeleri bilgilendirme toplantısı yapıldı
25.01.2024 - 14:37,  Güncelleme: 14:38
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Demirköy ilçesinde kırsal kalkınma desteklemeleri bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerçekleştirilen toplantıda, tarıma dayalı ekonomik yatırımların ve kırsal ekonomik altyapıların desteklemesi hakkında çiftçilere bilgi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, çiftçilere bu desteklemelerden yararlanmaları önerisinde bulundu.

Kırklareli'nin tarımsal üretimde önemli kentler arasında yer aldığını ifade eden Karaca, kentin ürün çeşitliği bakımından da zengin olduğunu belirtti.

Üretime dayalı kırsal kalkınma modeliyle çiftçileri desteklediklerini dile getiren Karaca, kırsal kalkınma desteklemeleri başvurularının il ve ilçe tarım müdürlükleri ile Tarım ve Orman Bakanlığının internet sitesi üzerinden yapılabildiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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